Đúng 16h55 hôm nay (17/07): Thần Tài hiện lên và nói rằng 3 con giáp này sẽ gánh trên vai hết tài lộc của thiên hạ, bước đến đỉnh cao vinh quang

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 05:23

Hôm nay (17/07), 3 con giáp như máy in tiền, đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mỏi tay không bao giờ sợ thiếu.

Tuổi Thìn

Nhờ có Chính Tài mở ra cánh cửa mới giúp con giáp tuổi Thìn có thể kiếm tiền thông minh hơn. Bạn nhận ra việc mình cần tập trung và dồn tâm sức của mình vào đó mới mong có cơ hội thay đổi cuộc sống.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy dễ có xung đột trong lối tư duy khiến bạn và một nửa của mình xảy ra cãi vã. Nếu bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy họ cũng có lý ở một phần nào đó, hãy tôn trọng ý kiến của họ bạn nhé. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng giã gạo, phòng xay bột và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 

Đúng 16h55 hôm nay (17/07): Thần Tài hiện lên và nói rằng 3 con giáp này sẽ gánh trên vai hết tài lộc của thiên hạ, bước đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thân hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Hai này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Thân nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Thân nhé.

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Thân thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 17/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thích ngao du thế giới, đi nhiều nơi.   

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp tốt lên từng ngày, bạn luôn trau dồi kiến thức và kĩ năng.   

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm người bạn đồng hành trên từng chặng đường.  

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập có thể cải thiện hay không dựa vào năng lực của bạn. 

Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân tốt, luôn quan tâm đời sống tinh thần của chính mình. 

Đúng 16h55 hôm nay (17/07): Thần Tài hiện lên và nói rằng 3 con giáp này sẽ gánh trên vai hết tài lộc của thiên hạ, bước đến đỉnh cao vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Thứ Hai (17/07): 3 con giáp có đầu rực rỡ, cả tuần may mắn, chỉ cần một tay đã xoay chuyển được 'càng khôn', hỷ sự đến liên tục, không giàu cũng sang

Thứ Hai (17/07): 3 con giáp có đầu rực rỡ, cả tuần may mắn, chỉ cần một tay đã xoay chuyển được 'càng khôn', hỷ sự đến liên tục, không giàu cũng sang

Ngày mai (17/07), 3 con giáp không muốn giàu cũng phải giàu, tài khoản nhảy số ầm ầm, từ trắng tay thành đại gia bạc tỷ.

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