Đúng 16h30 ngày mai (15/3): 3 con giáp nắm bắt được vận may, lật kèo trong phút cuối, nghèo mấy cũng trở nên sang phú quý, đại gia nức tiếng một vùng

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Tư 15/03/2023 này, Tuổi Sửu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 94 , 74 , 73

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể phát triển quy mô kinh doanh của mình. Hãy tìm đến sự hỗ trợ của những người đi trước nếu bản mệnh chưa rõ điều gì.

Vận trình tài lộc có nhiều tiến triển tốt đẹp. Con giáp này được Quý Nhân giúp đỡ nên sớm gặt hái được nhiều hợp đồng quan trọng, từ đó mang lại nguồn thu nhập dồi cho bản thân.

Vận trình tình cảm không tiến triển khả quan do Ngũ hành xung khắc. Mặc dù vậy, bạn vẫn đủ khả năng tìm được người phù hợp với mình. Song, để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cần thêm thời gian để tìm hiểu người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 36 , 81 , 9

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 15/3/2023 hôm nay, tuổi Thìn việc học hành và công việc đẹp như mơ. Các mối quan hệ làm ăn bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Người làm công chức thì nhàn nhã, được nghỉ ngơi. Dù công việc có bận rộn đến mấy cũng là chuyện nhỏ đối với bản mệnh.

Ngày mai (15/3), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, ôm vàng bạc thiên hạ về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc cũng có dấu hiệu tăng tiến. Tuổi Thìn chịu khó và kiên nhẫn nên có thể nhận thêm được một vài món hời từ việc làm thêm. Những người kinh doanh buôn bán cũng thu được một nguồn lãi nhỏ.

Tuy nhiên vận trình tình cảm trái ngược hoàn toàn, con giáp này dễ bị kẻ khác tranh giành trong tình yêu, dễ bị nói xấu. Rất có thể sẽ có một vài hiểu lầm đáng tiếc xảy ra khiến bản mệnh bị tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 35 , 70 , 53

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!