Đúng 16h30 ngày 21/3, 3 con giáp hưởng phúc vô vàn, vận đỏ bừng bừng, tài lộc quật khởi, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2024 22:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, làm gì cũng vượng phát tài lộc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Năm 21/3/2024, phương diện tình cảm của tuổi Ngọ khá ảm đạm. Người độc thân chẳng muốn yêu đương gì vào thời điểm này vì cảm thấy phiền phức, chính vì vậy mà bản mệnh thường tìm cách từ chối những người chủ động tiếp cận.

Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh cảm thấy tự ti và không chắc liệu tình cảm người ấy dành cho mình có phải tình yêu hay không. Nếu ngại không dám hỏi trực tiếp, bản mệnh nên để ý đến những hành động nhỏ nhặt của người ấy để dự đoán. Những hành động nhỏ có thể nói lên nhiều điều.

Bản mệnh rất thích áp đặt người khác trong công việc, tuy nhiên cách hành xử hiện tại có thể khiến bản mệnh trở nên khó ưa trong mắt người khác. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và khiêm tốn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 16h30 ngày 21/3, 3 con giáp hưởng phúc vô vàn, vận đỏ bừng bừng, tài lộc quật khởi, chính thức hết khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi Hợi vốn hiền lành làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Thời gian tới, người cầm tinh con Hợi có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tuổi Hợi này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ tháng này trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Đúng 16h30 ngày 21/3, 3 con giáp hưởng phúc vô vàn, vận đỏ bừng bừng, tài lộc quật khởi, chính thức hết khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.  

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn. 

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc. 

Đúng 16h30 ngày 21/3, 3 con giáp hưởng phúc vô vàn, vận đỏ bừng bừng, tài lộc quật khởi, chính thức hết khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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