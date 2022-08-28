Đúng 16h30 chiều nay (28/8): Quý nhân dẫn đường, Thần Tài theo gót, 3 con giáp giàu có bất bạt, đếm tiền không nghỉ tay, đột phá trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:03

3 con giáp dưới đây có lộc tràn đầy nhà, tiền rải khắp sân, gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng vọt, giàu có ngút trời.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Thìn cuối tháng 8 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, đúng 16h30 chiều nay, người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được phù trợ giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn.

Thời gian này, sự nghiệp của con giáp tuổi thìn thuận lợi, suôn sẻ nên việc kinh doanh, đầu tư mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Tài phú tăng lên gấp đôi, gấp ba, người tuổi Thìn có thể nói “đếm tiền không ngơi tay” .

Nhờ tinh thần thoải mái, tích cực nên Thìn làm gì cũng nhanh hơn, cải thiện hiệu suất tốt, chính vì vậy mà đường tài lộc ngày càng khởi vượng. Trong thời gian này, các khoản thu sẽ gia tăng. Nếu có lời mời đầu tư, chung vốn, làm ăn kinh doanh hay gợi ý làm thêm việc, nhận thêm nhiệm vụ thì đừng ngại ngần nhận lời, đó sẽ là cơ hội để mở ra những nguồn thu nhập cực kì dồi dào cho Thìn đấy.

Đúng 16h30 chiều nay (28/8): Quý nhân dẫn đường, Thần Tài theo gót, 3 con giáp giàu có bất bạt, đếm tiền không nghỉ tay, đột phá trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba - Ảnh 1
 Đúng 16h30 chiều nay, người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được phù trợ giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của những người tuổi Dậu sẽ thăng hoa viên mãn. Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Dậu vào 16h30 chiều nay có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ, đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, chuyện rủi hóa lành, sẽ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Do được lộc quý nhân nên con giáp tuổi Dậu kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng, nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ tăng lên gấp ba gấp bốn. Người tuổi Dậu không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính nữa.

Đây là thời điểm hốt vàng hốt bạc đối với người tuổi Dậu, nếu nhanh tay nắm bắt được cơ hội này thì bạn có thể nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn về tay. Tốt nhất, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ngay từ bây giờ, để cơ hội đến thì không bị bất ngờ hay bỡ ngỡ.

Đúng 16h30 chiều nay (28/8): Quý nhân dẫn đường, Thần Tài theo gót, 3 con giáp giàu có bất bạt, đếm tiền không nghỉ tay, đột phá trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba - Ảnh 2
Đây là thời điểm hốt vàng hốt bạc đối với người tuổi Dậu, nếu nhanh tay nắm bắt được cơ hội này thì bạn có thể nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn về tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, một khi gặp được cơ hội tốt thì họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng. Vào 16h30 chiều nay đúng là thời điểm mà cuộc sống tuổi Mão sẽ chuyển mình. Những người tuổi Mão từ nghèo khó có thể gặp được cơ hội tốt để đổi đời. 

Trong thời gian này, người tuổi Mão sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Con giáp này sẽ nhận được khoản tiền lớn từ việc trúng xổ số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra do bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân”, công việc của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi, làm một thu hai, làm đâu thắng đó.

Tài lộc nở rộ, chăm chỉ làm ăn Mão sẽ kiếm được không ít, đủ để chi tiêu rủng rỉnh không cần lo nghĩ nhiều. Vận may trong thời gian này này còn giúp những người tham gia quay số hay bốc thăm trúng thưởng đều nhận được quà tặng, lộc lá trời ban.

 

Đúng 16h30 chiều nay (28/8): Quý nhân dẫn đường, Thần Tài theo gót, 3 con giáp giàu có bất bạt, đếm tiền không nghỉ tay, đột phá trong sự nghiệp, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba - Ảnh 3
Tài lộc nở rộ, chăm chỉ làm ăn Mão sẽ kiếm được không ít, đủ để chi tiêu rủng rỉnh không cần lo nghĩ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 18h chiều nay (27/8), Thần Tài liên tiếp cho lộc, 3 con giáp 'đâm đầu' vào núi tiền, vùng vẫy trong biển bạc, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, khó thoát 'họa giàu', tiền bạc tiêu không phải nghĩ

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Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ.

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