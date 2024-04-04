Đúng 16h ngày 5/4, 3 con giáp tiền tài vô số kể, xây nhà sắm xe đề huề, vươn lên làm đại gia, đổi đời sang trang

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu 5/4/2024 khuyến khích tuổi Mùi tập trung vào mục tiêu hiện tại. Con giáp này đừng nên nghe và đừng làm theo bất cứ ai, bản mệnh có tài, độc lập và có kinh nghiệm nên chẳng cần phải sợ bị chèn ép, bắt bẻ.

Tình duyên của bản mệnh không có tiến triển. Nếu có ai đó nói lời khích bác, bản mệnh cần phải hết sức bình tĩnh, nếu kích động thì bản mệnh sẽ dễ chịu thiệt. Trong mối quan hệ lứa đôi, bản mệnh không nên ghen tuông bóng gió mà nên nói thẳng với người ấy những khúc mắc trong lòng.

Tuy nhiên, tài vận của bản mệnh đi xuống. Con giáp này có điềm bị mất tiền oan, bị người khác hãm hại, bòn rút hoặc bị đặt điều nói xấu khiến danh tiếng đi xuống. Trong ngày này, bản mệnh không nên gây mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng vì dễ mất cả chì lẫn chài.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi có tính cách cởi mở và chân thành, họ xử lý rất tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân và luôn được đông đảo quý nhân vây quanh. Bắt đầu từ ngày mai, những người bạn tuổi Hợi cũng sẽ mở ra một cuộc phản công lớn về tài lộc. Họ sẽ mở ra một bước đột phá lớn trong sự nghiệp và dần dần chuyển từ một lĩnh vực thích hợp sang một giai đoạn rộng hơn.

Người cao quý và cơ hội tốt lần lượt đến, sự nghiệp của bạn phát triển vững chắc, quyền lực và địa vị cũng được nâng cao. Về mặt tài lộc, những người bạn tuổi Hợi sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền lớn như đầu tư bất động sản hay những khoản tiền thưởng bất ngờ. Một phần may mắn về tài lộc cũng ngày càng mạnh mẽ hơn và các chiến lược đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu 5/4/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân mang nhiều niềm vui đến mọi người. Thời gian này tuổi Thân chỉ mong yên vui trong gia đạo, không muốn có những tranh cãi trong gia đình.

Hiện tại tình cảm vốn đã tốt, nay còn tốt hơn khi cả hai được gia đình ủng hộ. Những mâu thuẫn trước đây cả hai đều bỏ qua được.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn không chùn bước, cố gắng chinh phục rất nhiều.

Tình cảm: Tình cảm nhận nhiều niềm vui, những mâu thuẫn cả hai được gỡ bỏ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chi tiêu khá tốt, vận dụng kiến thức vào đầu tư tốt.

Sức khoẻ: Sức khoẻ vốn đã cho bạn cơ hội được trải nghiệm đa chiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.