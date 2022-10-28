Đúng 16h ngày 28/10/2022: Thần Tài ghi danh "sổ vàng", 3 con giáp trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, bạc vàng đầy nhà, sang giàu phú quý vận vào thân

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:15

Vượng vận phú quý giúp 3 con giáp này vào 16h ngày 28/10 như "hổ mọc thêm cách", tài lộc tăng mạnh, cơ hội kiếm tiền mở ra rộng lớn.

Tuổi Tý

Đúng 16h ngày 28/10/2022: Thần Tài ghi danh 'sổ vàng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, bạc vàng đầy nhà, sang giàu phú quý vận vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, vào 16h ngày 28/10, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Bạn có thể dễ dàng trúng số độc đắc, kiếm tiền bạc tỷ nhờ ăn lộc Trời cho. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, dễ mến. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến nhờ tính cách ấm áp, tốt bụng.

Con giáp này thích giúp đỡ người khác và có mối quan hệ tốt với mọi người. Họ sống vô tư, không toan tính quá nhiều.

Đúng 16h ngày 28/10/2022: Thần Tài ghi danh 'sổ vàng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, bạc vàng đầy nhà, sang giàu phú quý vận vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 16h ngày 28/10, con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Họ đi đến đâu cũng gặp điều lành, làm việc gì cũng gặp đều may.

Điều quan trọng là con giáp này cần giữ cho mình sức khỏe dồi dào, tư duy sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Với những ý tưởng mới về quản lý tài chính, người tuổi này đầu tư sinh lời, tiền bạc đầy tay.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được nhiều công việc. Nếu đủ sức khỏe, họ nên làm tăng ca để tăng thêm thu nhập cũng như "ghi điểm" trong mắt cấp trên. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức, chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy vào 16h ngày 28/10 sẽ là thười cơ vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Thời điểm này tuổi Dần cũng có rất nhiều cơ hội trúng lớn, may mắn bùng nổ, trúng sô độc đắc dễ dàng. Tài vận tang cao có thể là thời cơ để thu bạc gom vàng mạnh mẽ.

Đúng 16h ngày 28/10/2022: Thần Tài ghi danh 'sổ vàng', 3 con giáp trúng số độc đắc, tay ôm tiền tỷ, bạc vàng đầy nhà, sang giàu phú quý vận vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Năm nay người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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