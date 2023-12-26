Đúng 16h ngày 26/12, 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, bạc vàng ngập két, nắm bắt tốt thì làm đâu cũng có tiền

Tử vi hôm nay ngày 26/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đã dành cho người yêu nhiều tình cảm chân thành.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công danh còn chịu nhiều sự khó chịu khi làm việc.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc vẫn đến nơi đến chốn, làm ra có của để dành.

Sức khoẻ: Biết quan tâm sức khoẻ, yêu thương chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng hôm nay, vận trình của người tuổi Mão phát triển rực rỡ. Con giáp này có thể kiếm được một số tiền lớn. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh trong công việc được cấp trên công nhận, có thêm tiền thưởng cũng như cơ hội phát triển. Tài vận của tuổi Mão trong giai đoạn tới đây bùng nổ rực rỡ khiến nhiều người ghen tỵ, túi tiền cứ vơi lại đầy.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tiến tới với đối tượng mà mình đang để ý. Nhân duyên được cải thiện, tinh thần của tuổi Mão cũng ngày một tốt hơn, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/12/2023, tuổi Sửu có thể được nhận một khoản tiền đầu tư kha khá đến từ bạn bè hoặc người thân thiết. Hãy đưa ra những quyết định chính xác và nắm chắc cơ hội làm ăn để không phụ sự tin tưởng của mọi người.

Ngoài ra, bản mệnh cũng dần dần học được cách chi tiêu khoa học hơn khoảng thời gian trước đó, nhờ vậy mà bản mệnh đã tiết kiệm được kha khá. Vì túi tiền rủng rỉnh nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con giáp này cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị động.

Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi có thể rủ nửa kia hẹn hò giúp hâm nóng tình cảm cũng như tạo thêm những kí ức đẹp cho đôi bên. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản cũng giúp gắn kết quan hệ của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.