Đúng 16h ngày 13/10: Thần May Mắn gõ cửa, 3 con giáp này chỉ cần cố gắng thì nắm chắc thành công

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 16:00

Ai sẽ là con giáp may mắn vào khung giờ này? Họ sẽ gặp được những cơ may nào để bứt phá, gặt hái được thành tích khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ?

 

Tuổi Ngọ

Thực Thần mở ra những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho tuổi Ngọ vào khung giờ này. Bạn có thêm một vài khoản thu bên ngoài nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Cũng đúng lúc bạn đang cần tiền để giải quyết một số vấn đề thì cơ hội đã đến giúp bạn lấp đầy túi tiền của mình.

Đúng 16h ngày 13/10: Thần May Mắn gõ cửa, 3 con giáp này chỉ cần cố gắng thì nắm chắc thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường tình duyên trong thời điểm này của người tuổi Ngọ cũng rực rỡ không kém. Người chưa có mối tình sẽ gặp được ý trung nhân. Người đã có gia đình sẽ càng chìm đắm trong hạnh phúc sau những bất hòa. Vì vậy mà cuộc sống về già không cần phải lo nghĩ. Hơn nữa, Ngọ cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian này nên túi tiền lúc nào cũng dư dả, chi tiêu vì thế mà trở nên thoải mái hơn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong khung giờ này nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được thăng chức, tăng lương. Quý nhân của bạn ở thời điểm này cũng có thể sẽ là một người nam giới có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn không còn lo sợ những chông gai và sẵn sàng đối diện với thách thức.

Đúng 16h ngày 13/10: Thần May Mắn gõ cửa, 3 con giáp này chỉ cần cố gắng thì nắm chắc thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần Dần phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Tin vui nữa là con đường tài lộc của bạn rất khá, các nguồn thu đang tăng lên đáng kể. Về cuối tuần, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh cũng đều có cơ hội ngang nhau.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để có được thành quả. Có thể sinh ra không may mắn nhưng con giáp này luôn làm việc rất hăng say, hết mình và có ý chí vươn lên. Và cũng vì cuộc sống không dễ dàng gì có được thành công nên Rồng cũng hết sức khiêm tốn và biết tiết kiệm.

Đúng 16h ngày 13/10: Thần May Mắn gõ cửa, 3 con giáp này chỉ cần cố gắng thì nắm chắc thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này này, Thần Tài chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Rồng thêm phần suôn sẻ. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Thìn có bản lĩnh nên khi còn trẻ đã nhanh chóng sở hữu nhiều nhà cửa, tiền bạc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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