Đúng 16h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sung sướng trăm bề, kinh doanh vượng phát, nâng cấp tài lộc, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 19:33

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau giàu có trong tầm tay, đổi tài đổi vận đến không ngờ.

Tuổi Tuất 

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kết thân nhiều bạn bè.  

Công việc: Người tuổi Tuất đặt công việc tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp và mạng lưới kết nối

Tình cảm: Tác động sâu sắc đến tình cảm của nhau, luôn cho nhau cơ hội. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, luôn giữ tài lộc sẵn sàng cho các công việc khác xảy ra.

Sức khoẻ: Dễ xúc động, quan tâm đến cảm xúc cá nhân bên trong. 

Đúng 16h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sung sướng trăm bề, kinh doanh vượng phát, nâng cấp tài lộc, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Trong 12 con giáp, tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhạy, lạc quan và vui vẻ, yêu đời. Họ là người có khả năng thích nghi nhanh với mọi thay đổi của cuộc sống, sự nghiệp nên dù làm việc ở đâu cũng đạt được thành công. Không những vậy, người tuổi Thân còn có con mắt tinh tường và tâm hồn lãng mạn, tự do nên thường đưa ra quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai.

Thời gian này, nhờ cát tinh soi chiếu mà cuộc sống của người tuổi Thân lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Với tuổi Thân làm công ăn lương, đây là thời điểm lý tưởng để họ thay đổi bản thân và tìm cách thoát ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Chỉ khi dám nghĩ dám làm, dám thay đổi thì con giáp này mới bước chân vào một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Đúng 16h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sung sướng trăm bề, kinh doanh vượng phát, nâng cấp tài lộc, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy 9/3/2024, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý gặp không ít trục trặc do tiểu nhân quấy phá. Có những việc con giáp này đã mất công gây dựng nhưng lại bị kẻ khác phá hoại, buộc phải làm lại từ đầu.

Do đó bản mệnh nên thận trọng khi kết giao với người khác trong ngày này. Không phải điều gì nhìn từ bên ngoài cũng hiện rõ bản chất bên trong và cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả. Ngày Thủy khí vượng, tuổi Tý cần cải thiện khả năng thích ứng của mình trong những tình huống bất ngờ xảy ra.

Cuộc sống đâu nói trước được gì, con giáp này phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch hay suy nghĩ của mình. Về tình cảm, có thể nửa kia đang rất mong chờ những lời yêu ngọt ngào hay một món quà bất ngờ từ bản mệnh. Hoặc đơn giản là một bữa tối bên nhau cũng giúp hâm nóng tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tỵ

Đúng 16h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sung sướng trăm bề, kinh doanh vượng phát, nâng cấp tài lộc, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu sang sung sướng.

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