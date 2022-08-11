Đúng 15h ngày mai - 15/7 âm: Cầu vồng xuất hiện sau mưa, vất vả mãi cũng tới hồi an nhiên, 3 con giáp phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sống, tài vận sáng hơn trăng rằm, đời đẹp như cổ tích

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 11:39

Vào 15h ngày Rằm tháng 7, 3 tuổi dưới đây vận tài lên vun vút, tình tiền rực rỡ như son.

Tuổi Ngọ

Tháng 7 âm lịch đối với người tuổi Ngọ là tháng vô cùng may mắn do có Tài Tinh soi chiếu. Trong công việc, do được quý nhân trợ giúp nên nhận được nhiều cơ hội tốt.

Về mặt tài vận, cũng do Tài Tinh phù hộ nên cơ hội kiếm tiền, cầu tài vô cùng rộng mở, thu nhập tăng cao, có thể đầu tư vào lĩnh vực mua bán nhà cửa.

Đúng 15h ngày mai - 15/7 âm: Cầu vồng xuất hiện sau mưa, vất vả mãi cũng tới hồi an nhiên, 3 con giáp phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sống, tài vận sáng hơn trăng rằm, đời đẹp như cổ tích - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Về mặt tình cảm, vận đào hoa tốt nên chuyện tình cảm êm ả, thuận lợi. Những ai có gia đình thì hạnh phúc thăng hoa, còn với những người tuổi Ngọ còn độc thân sẽ sớm tìm thấy một nửa như ý. 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có bản lĩnh đối mặt với những khó khăn nhưng đừng quên đi những cơ hội mà mình may mắn có được.

Trong công việc, tuổi Thìn không nên quá cứng nhắc, cần phải linh hoạt hơn để gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.

Đúng 15h ngày mai, tài lộc của tuổi Thìn khá ổn định. Nếu con giáp này biết đảm bảo thu chi cân đối thì không có gì phải lo lắng.

Đúng 15h ngày mai - 15/7 âm: Cầu vồng xuất hiện sau mưa, vất vả mãi cũng tới hồi an nhiên, 3 con giáp phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sống, tài vận sáng hơn trăng rằm, đời đẹp như cổ tích - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương nhận được đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bản mệnh không nên thụ động chỉ dựa vào một nguồn thu mà nên tìm kiếm thêm cơ hội.

rong thời điểm này, người kinh doanh về lĩnh vực ăn uống chiếm nhiều lợi thế. Vì chính bạn cũng là một người đam mê ẩm thực, rất "sành" về ăn uống, vui chơi.

Về chuyện tình cảm, tuổi Thìn nên đối xử tốt với người thương, đừng phủ nhận hết mọi công sức của họ dành cho mình.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người vừa trung thực, vừa cần mẫn lại không bao giờ ngại khó khăn. Cuộc sống tuổi Thân vốn dĩ là những chuỗi ngày bình yên, thầm lặng, nhưng đến một lục họ cũng có một chút tham vọng, và đơn giản chỉ mong muốn có một cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Đúng 15h ngày mai - 15/7 âm: Cầu vồng xuất hiện sau mưa, vất vả mãi cũng tới hồi an nhiên, 3 con giáp phúc cao hơn núi, mệnh dài hơn sống, tài vận sáng hơn trăng rằm, đời đẹp như cổ tích - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Thời gian qua, sự nghiệp của tuổi Thân không mấy suôn sẻ, sóng gió ập đến liên tục nhưng với tính cách nhẫn nại và biết xử lý tình huống khéo léo nên họ đã vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đúng 15h ngày mai, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một cuộc sống hoàn toàn mới. Tài vận của tuổi Thân bất ngờ dồi dào. Bất kể làm việc gì cũng may mắn, suôn sẻ. Vào những tháng cuối năm, tuổi Thân có cả danh tiếng và tiền bạc, dự kiến những gì họ gặt hái được đủ sống đến vài năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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