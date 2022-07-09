Đúng 15h ngày mai (10/7), 3 con giáp gặp thời đổi vận, nhận lộc Thần Tài, sống trong nhung lụa, tiền vào như nước, là két sắt của gia đình

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 21:04

3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui, may mắn và tài lộc, làm đâu trúng đó, công danh lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con trâu dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Sửu đạt vận khí tốt nhất, mọi công việc của họ đều được diễn ra thuận lợi và trơn tru trong thời gian này. Bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào "ào ào như thác đổ", trở thành đại gia là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với Sửu tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Người tuổi Sửu cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.

Đúng 15h ngày mai (10/7), 3 con giáp gặp thời đổi vận, nhận lộc Thần Tài, sống trong nhung lụa, tiền vào như nước, là két sắt của gia đình - Ảnh 1
Người tuổi Sửu đạt vận khí tốt nhất, mọi công việc của họ đều được diễn ra thuận lợi và trơn tru trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm này. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Hợi lại càng dễ "lội ngược dòng", có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Tử vi ngày 10/7 của người tuổi Hợi vô cùng hanh thông thuận lợi, do người tuổi Hợi có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Đúng 15h ngày mai (10/7), 3 con giáp gặp thời đổi vận, nhận lộc Thần Tài, sống trong nhung lụa, tiền vào như nước, là két sắt của gia đình - Ảnh 2
Tử vi ngày 10/7 của người tuổi Hợi vô cùng hanh thông thuận lợi, do người tuổi Hợi có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, người tuổi Mùi cũng có số mệnh tương đối tốt. Cả cuộc đời không phải lo lắng quá nhiều, khi có vấn đề sản sinh ắt sẽ có người xuất hiện giúp họ tháo gỡ mọi chuyện. Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen. 

Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này trong thời điểm này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.

Đúng 15h ngày mai (10/7), 3 con giáp gặp thời đổi vận, nhận lộc Thần Tài, sống trong nhung lụa, tiền vào như nước, là két sắt của gia đình - Ảnh 3
 Trong thời gian này, người tuổi Mùi sẽ vượng vận tài lộc, làm đâu thắng đó. Họ sẽ hốt lộc vào nhà, ôm hết may mắn trong thiên hạ vào người khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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