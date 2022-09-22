Đúng 15h ngày 23/9: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, ngập tràn hỷ sự, gặt thành công

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:55

3 con giáp sau nên nắm bắt ưu thế và cơ hội vào khung giờ này để sự nghiệp một bước thăng hoa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn

Đúng 15h ngày 23/9: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, ngập tràn hỷ sự, gặt thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vào khung giờ này, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này có thể nhận được nhiều công việc bên ngoài mang đến thu nhập cao. Nếu họ biết nắm bắt cơ hội thì sẽ tạo ta bước đột phá trong sự nghiệp, đem đến thành tích xuất sắc. Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần chăm chỉ, cần mẫn nghiên cứu các kiến thức chuyên ngành để có đủ năng lực đối mặt với các tình huống bất ngờ đồng thời cũng cần năng nổ trong công việc. 

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi vô cùng tốt bụng nên xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Đúng 15h ngày 23/9: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, ngập tràn hỷ sự, gặt thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Bản mệnh đang dần tiến bộ hơn sau nhiều lần vấp ngã. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người cần cù, siêng năng và không tư lợi cho bản thân. Họ cũng khá thẳng thắn và không giỏi trong giao tiếp. Theo tử vi, trong khung giờ này sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới. Họ sẽ thăng hoa hơn trong công việc, tài vận dồi dài và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Đúng 15h ngày 23/9: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, ngập tràn hỷ sự, gặt thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan. Nếu như thời gian trước, tuổi Tỵ khá chật vật khi phải cân đo đong đếm thì hiện tại dư dả, có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai. Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến tuổi Tỵ nhiều hơn. Tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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