Đúng 15h ngày 21/9: 3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, tình tiền đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 14:30

Dự đoán 3 con giáp sau nếu biết nắm bắt thời cơ vào khung giờ này thì sẽ may mắn phất lên giàu có, tài lộc vượng phát, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thân

Thân là người hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì Thân đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, Thân cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Theo tử vi, bước vào khung giờ này, tài lộc của người tuổi Thân sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Con giáp này được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Thân được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

Đúng 15h ngày 21/9: 3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, Thân không ngừng chuẩn bị và điều chỉnh trạng thái của mình. Bên cạnh đó, con giáp này sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, họ chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Thìn

Đúng 15h ngày 21/9: 3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bạn Thìn được sao tốt "Thiên môn" chiếu mệnh vào khung giờ này nên giúp vận khí được khởi sắc. Cho dù sự nghiệp trong tháng trước không được tốt cho lắm, nhiều vấn đề nan giải liên tục kéo đến nhưng nếu sắp tới tuổi Thìn biết tận dụng may mắn vào khung giờ này thì sẽ có quý nhân giúp đỡ trong mọi việc. Từ đây cuộc sống của tuổi Thìn dần được cải thiện, ngày càng hạnh phúc. Ngoài ra đối với một số con giáp Thìn thì đào hoa sẽ nở rộ, tuổi Thìn không thể vì một lần thất bại trong chuyện tình cảm mà mất tự tin.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, các mục tiêu mà tuổi Dần đề ra mau chóng được chinh phục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có Thần Tài ở bên hỗ trợ, con giáp này dù gặp khó khăn cũng sớm vượt qua dễ dàng. Dần thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Đúng 15h ngày 21/9: 3 con giáp được Thần Phật ban phát vận may, công việc thuận lợi hanh thông, tình tiền đều viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, vận tài lộc phong phú khi đem về nguồn tiền dồi dào, giúp cho tuổi Dần càng lúc càng có thêm nhiều cơ hội để phất lên giàu sang. Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống lứa đôi luôn hòa thuận hạnh phúc, trở thành niềm mơ ước của không ít người.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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