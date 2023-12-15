Đúng 15h ngày 15/12, 3 con giáp gặp thời vượng phát, ấm no nhiều tiền, đổi vận phát tài, giàu sang phú quý

Tử vi hôm nay ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất dù có nhiều chuyện buồn không thể kể được cùng ai, giờ đây đã có người san sẻ.

Tình cảm: Tình yêu có người san sẻ cùng nhau, cố gắng giành lấy những gì thuộc về.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có thêm người đồng hành, cố gắng cùng nhau xây dựng công việc thuận lợi.

Tài lộc: Sử dụng đúng số tiền tiết kiệm vào công việc.

Sức khoẻ: Thể thao là bộ môn đồi hỏi sự chăm chỉ, luyện tập thể chất hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn có tính cách rất cẩn thận và chu đáo. Nhờ sự nhạy cảm mà họ rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách giữ mối quan hệ với mọi người.

Con giáp này bẩm sinh đã có đôi mắt tinh tường, họ có thể phân biệt được đâu là người giả tạo, đâu là người thực sự tốt với mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, chỉ cho mình những hướng đi đúng đắn.

Tuổi Tý không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng biết đối xử chân thành với những người xứng đáng.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Dần khá sáng. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bản mệnh nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân.

Con giáp này thường đặt sự nghiệp lên trên tình cảm nên quan hệ vợ chồng thường khá lạnh nhạt. Bản mệnh nên biết trân trọng những gì mình đang có và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia.

Người độc thân dường như đang quá kiêu ngạo nên dễ coi thường những ai muốn tiếp cận mình. Vì vậy, bản mệnh khó có thể tìm được một người ưng ý, hoặc dù có bắt đầu một mối quan hệ thì cũng khó có thể dài lâu.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.