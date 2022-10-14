Đúng 15h ngày 15/10: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", 3 con giáp sa lưới thần tài, xòe tay hứng lộc, lấy rổ đựng tiền, vàng bạc quấn thân

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:00

Theo tử vi cho thấy, thời gian này, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tự tin nhưng rất khiêm tốn nên cuộc sống sẽ có nhiều quý nhân yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Đúng 15h ngày 15/10: 'Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai', 3 con giáp sa lưới thần tài, xòe tay hứng lộc, lấy rổ đựng tiền, vàng bạc quấn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu bước sang khung giờ này với mọi việc làm ăn thuận lợi. Phương diện tiền bạc được hanh thông, thuận lợi và nhiều điểm đáng mừng. Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn trong khung giờ này. Bản mệnh có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn chóng qua đi. Phương diện tài lộc có khởi sắc khá rõ, tiền bạc dồi dào. Con giáp này có sự nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh.

Đúng 15h ngày 15/10: 'Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai', 3 con giáp sa lưới thần tài, xòe tay hứng lộc, lấy rổ đựng tiền, vàng bạc quấn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Cát khí ở thời điểm này cũng tạo cơ hội để Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành.

Tuổi Thìn

Trong khung giờ này, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường. Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. 

Đúng 15h ngày 15/10: 'Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai', 3 con giáp sa lưới thần tài, xòe tay hứng lộc, lấy rổ đựng tiền, vàng bạc quấn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn với nhân viên văn phòng, sau thời gian tạm nghỉ sẽ trở lại mạnh mẽ, công việc hanh thông, thuận lợi hơn, tiền tài thu về nhanh chóng. Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi trong khung giờ này dự báo những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

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