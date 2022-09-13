Năm nay, vận thế của người tuổi Mùi có nhiều biến động, cũng có nghĩa là cơ hội và thách thức cùng tồn tại song song. Con giáp này có chí tiến thủ, không ngừng nỗ lực, càng cố gắng sẽ càng gặp may mắn nên lời khuyên cho người tuổi Mùi trong năm nay là không nên lười biếng.

Từ giữa tháng 9/2022, tài tinh nhập mệnh, phúc tinh thiên giáng, nên sự nghiệp phát triển nhanh như “cá gặp nước”, được đề bạt lên vị trí công việc cao với mức thù lao kếch xù. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh hồng phát cũng đem về nguồn thu không nhỏ, cải thiện hoàn toàn cuộc sống của người tuổi Mùi cho đến hết năm.

Thân vốn hiền lành, giỏi giang, con giáp này không ngừng cầu tiến trong cuộc sống với mong muốn sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tử vi 12 con giáp cho biết, trong tuần mới tới đây con giáp tuổi Thân sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con đường tài lộc của con giáp tuổi Thân cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến để hỗ trợ tài lộc của con giáp này. Những người tuổi Thân sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Trong thời gian này, tuổi Thân có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hành trơn tru, thuận lợi.

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không suôn sẻ, khó tìm thấy cho mình phương hướng phát triển phù hợp, đúng đắn, cảm thấy cuộc sống trở nên bế tắc, không lối thoát.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ giữa tháng 9/2022, khi được thần tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này chỉ cần cố gắng nắm bắt lấy thời cơ thì chắc chắn không chỉ tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lại mà còn tạo ra được cho bản thân nguồn thu khổng lồ.

*Bài viết có mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.