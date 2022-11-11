Đúng 15h chiều ngày 11/11, 3 con giáp bị hung vận bủa vây, xui xẻo tìm đến, làm ăn dễ đổ bể, tiểu nhân lén lút "đâm sau lưng", cẩn thận kẻo tiền tài rủ nhau bay sạch

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 10:10

Những con giáp này vào 15h chiều 11/11 nên cẩn trọng, đặc biệt về tiền bạc để tránh tiểu nhân gài bẫy hãm hại, đẩy vào thế khó.

Tuổi Thìn 

Tử vi cho biết người tuổi Thìn chính là con giáp gặp đôi chút rắc rối thị phi vào 15h chiều 11/11 dương lịch. Những người tuổi Thìn do rất hãnh tiến cầu toàn trong công việc nên đôi khi bạn sẽ gây áp lực cho những người xung quanh mình. Nhất là với những người đang làm lãnh đạo bạn dễ bị nhân viên ghen ghét bởi sự chu đáo cầu toàn của mình.

Đúng 15h chiều ngày 11/11, 3 con giáp bị hung vận bủa vây, xui xẻo tìm đến, làm ăn dễ đổ bể, tiểu nhân lén lút 'đâm sau lưng', cẩn thận kẻo tiền tài rủ nhau bay sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công bạn nên thận trọng bởi sự thông minh của bạn cũng khiến người xung quanh khó chịu. Hãy kiềm chế bớt cái tôi 

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Tuổi Mùi

Vào 15h chiều 11/11 Thương Quan ngáng trở, vận trình của người tuổi Mùi có phần suy giảm đáng kể. Công việc làm ăn gặp nhiều cản trở, bản mệnh có thể phải bỏ tiền túi ra để bù vào những phần thiệt hại phát sinh bất ngờ trong khoảng thời gian này.  

Đúng 15h chiều ngày 11/11, 3 con giáp bị hung vận bủa vây, xui xẻo tìm đến, làm ăn dễ đổ bể, tiểu nhân lén lút 'đâm sau lưng', cẩn thận kẻo tiền tài rủ nhau bay sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tốt nhất là bạn nên giữ bình tĩnh, chớ nên đưa ra bất cứ quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có sự suy tính kỹ càng. Chậm mà chắc, chỉ như vậy thì tình hình tài chính của bạn mới có thể cải thiện lên được.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng mấy khởi sắc trong ngày Thổ Mộc xung khắc này. Những hiểu lầm giữa các cặp đôi chẳng những không được hóa giải mà lại còn ngày một căng thẳng hơn. Nếu không sớm xóa bỏ mâu thuẫn thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa cách hơn, nguy cơ rạn nứt là điều là khó tránh.

Tuổi Dần

Tử vi vào 15h chiều 11/11 của 12 con giáp cảnh báo những hung hiểm mà người tuổi Dần có thể phải đối mặt trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Bạn có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác vì những quan điểm trái ngược. Đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng.

Đúng 15h chiều ngày 11/11, 3 con giáp bị hung vận bủa vây, xui xẻo tìm đến, làm ăn dễ đổ bể, tiểu nhân lén lút 'đâm sau lưng', cẩn thận kẻo tiền tài rủ nhau bay sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận.

Lại thêm, Mộc – Kim xung khắc lại khiến bản mệnh cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình khi không được người ấy thấu hiểu. Dù tình cảm gửi trao nhưng đối phương không trân trọng, không biết rằng bạn đã phải hy sinh rất nhiều để có được ngày bên nhau như hôm nay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vì biết gia đình còn nhiều vất vả, những con giáp này quyết tâm vực dậy mạnh mẽ từ cuối tháng 11 này, chăm chỉ làm ăn ắt thành đại gia.

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