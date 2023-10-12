Đúng 15 ngày tới (13/10 - 27/10), 3 con giáp 'cá chép hoá rồng', vạn phúc tề tựu, lộc lá đầy nhà, hốt vàng vét bạc

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 13:49

Dự đoán 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ có đường công danh xán lạn, vận trình vẻ vang.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, những người tuổi Thìn sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ trong 15 ngày tới. Con giáp này biết nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tới tấp.

Tài lộc của người tuổi Thìn càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, sự nghiệp của Thìn hanh thông, cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, bạn còn nhanh chóng có được sự thành công trong công việc cũng như giàu có về vật chất và hạnh phúc trong tình cảm gia đình.

Đúng 15 ngày tới (13/10 - 27/10), 3 con giáp 'cá chép hoá rồng', vạn phúc tề tựu, lộc lá đầy nhà, hốt vàng vét bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dậu thường gặp khó khăn trong giai đoạn tiền vận. Nhưng khi bước vào trung vận, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có nhiều khởi sắc. Đúng 15 ngày tới, trong chuyện tình cảm, dù đã kết hôn hay còn độc thân, người tuổi Dậu vẫn thăng hoa rực rỡ.

Không chỉ vậy, trong sự nghiệp và tài lộc nhờ Thần Tài và quý nhân hỗ trợ nên tuổi Dậu sẽ càng gặt hái được nhiều thành công. Phụ nữ tuổi Dậu không chỉ giúp gia đạo hưng thịnh mà sự nghiệp của bản thân cũng khiến người khác ngưỡng mộ.

Đúng 15 ngày tới (13/10 - 27/10), 3 con giáp 'cá chép hoá rồng', vạn phúc tề tựu, lộc lá đầy nhà, hốt vàng vét bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, trong 15 ngày tới, tuổi Tý tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu. Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ mang giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Tý cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

Đúng 15 ngày tới (13/10 - 27/10), 3 con giáp 'cá chép hoá rồng', vạn phúc tề tựu, lộc lá đầy nhà, hốt vàng vét bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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