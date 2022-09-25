Đúng 15 ngày kể từ 1/10/2022, các con giáp nào tài lộc về tay bộn túi?

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 22:22

Các con giáp dưới đây nhân đôi niềm vui sướng vì tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong 15 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý từ 1/10/2022 diễn ra dễ dàng. Sự thông minh và linh hoạt của bản mệnh được vận dụng kịp thời. Đặc biệt là với những người đang đứng ở vị trí lãnh đạo sẽ có những phương hướng đúng đắn dẫn dắt tập thể đi lên.

Vận trình tình cảm gặp điều kém vui. Đào hoa dữ khiến con giáp này suốt ngày lo âu, tự suy diễn rồi chuốc buồn phiền vào mình. Người độc thân rất dễ đánh mất cơ hội yêu đương trong ngày vì tính kén chọn, khắt khe.

Đúng 15 ngày kể từ 1/10/2022, các con giáp nào tài lộc về tay bộn túi? - Ảnh 1

Vận trình tài lộc vượng phát. Cơ hội mở rộng quy mô làm ăn và tìm kiếm khách hàng có chiều hướng khả quan trông thấy.

Tuổi Tuất

Tháng 10 dương lịch người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Khoảng thời gian 15 ngày tới nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Các con giáp nào thành công trong tầm tay vì đức tính bãn lĩnh, dám làm dám chịu?

Các con giáp nào thành công trong tầm tay vì đức tính bãn lĩnh, dám làm dám chịu?

Những con giáp phải làm điều gì đó khác biệt thì mới có thể thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch