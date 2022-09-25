Đúng 15 ngày kể từ 1/10/2022, các con giáp nào tài lộc về tay bộn túi?

Các con giáp dưới đây nhân đôi niềm vui sướng vì tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong 15 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý từ 1/10/2022 diễn ra dễ dàng. Sự thông minh và linh hoạt của bản mệnh được vận dụng kịp thời. Đặc biệt là với những người đang đứng ở vị trí lãnh đạo sẽ có những phương hướng đúng đắn dẫn dắt tập thể đi lên.

Vận trình tình cảm gặp điều kém vui. Đào hoa dữ khiến con giáp này suốt ngày lo âu, tự suy diễn rồi chuốc buồn phiền vào mình. Người độc thân rất dễ đánh mất cơ hội yêu đương trong ngày vì tính kén chọn, khắt khe.

Vận trình tài lộc vượng phát. Cơ hội mở rộng quy mô làm ăn và tìm kiếm khách hàng có chiều hướng khả quan trông thấy.

Tuổi Tuất

Tháng 10 dương lịch người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Khoảng thời gian 15 ngày tới nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-15-ngay-ke-tu-1-10-2022-cac-con-giap-nao-tai-loc-ve-tay-bon-tui-498196.html