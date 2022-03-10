Đúng 15 ngày cuối tháng 3, top 3 con giáp vơ vét hết tài lộc của thiên hạ, giàu có bất bại, trở thành đại gia "số má" vì quá nhiều tiền

Tử vi nói rằng tài lộc của người tuổi Mão trong năm nay tương đối chậm. Tuy nhiên, vào nửa cuối tháng 3, con giáp này có thể đón nhận một số may mắn. Bản mệnh có thể thấy nhiều điều thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài lộc.

Thu nhập gia tăng cộng với kỹ năng quản lý tiền bạc tốt, tuổi Mão có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này ngày càng tốt, tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhìn chung, nửa cuối tháng 3 là giai đoạn khá thuận lợi với tuổi Mão.

Từ giữa và cuối tháng 3, sự nghiệp của tuổi Mão mở ra cơ hội mới, giúp con giáp này có bước tiến mới trong công việc, từ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mạnh mẽ, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói được, làm được. Họ rất thực dụng, làm việc gì đều tính toán kỹ lưỡng.

Người tuổi này có mối quan hệ tốt, được nhiều người yêu quý. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa

Cuối tháng 3/2022, tài vận của con giáp này liên tục tăng cao. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương thì sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức.

Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, họ ngày càng được cấp trên trọng dụng. Đồng thời, những người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng.

Tuy công việc bận rộn và có nhiều bước tiến nhưng con giáp này cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trên thương trường.

Những tháng đầu năm trầy trật đủ đường, thế nhưng 15 ngày cuối tháng 3 sẽ giúp con giáp giàu có này ngập trong nhung lụa. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Tỵ còn thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận. Thăng quan tiến chức, đời sang trang mới nên Tỵ ngày càng vượng phát, muốn khổ cũng không được.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.