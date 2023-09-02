Đúng 14h trưa nay (18/7 âm lịch), Thần Tài phá lệ ban phát lộc lá cho 3 con giáp, kiếm tiền bội thu, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 17:30

Tử vi có nói, đúng 14h trưa ngày 18/7 âm lịch, có những con giáp này vô cùng giàu có, viên mãn, hạnh phúc khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Thìn vốn là người có tính cách độc lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai mà vẫn có thể tạo nên sự nghiệp. Trong tính cách những người tuổi Thìn họ thường rất xem trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Chính vì vậy, người tuổi Thìn khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ luôn tìm cách hoàn thành vượt mức.

Tử vi có nói, đúng 14h trưa ngày 18/7 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ có cuộc sống đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên tuổi Thìn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý. Đặc biệt, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, quơ tay là hốt bạc giàu có hơn người.

Đúng 14h trưa nay (18/7 âm lịch), Thần Tài phá lệ ban phát lộc lá cho 3 con giáp, kiếm tiền bội thu, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh vốn tính cách hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện. Họ sống cho tập thể và những người thân cận. Trong tính cách những người tuổi Hợi thường không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Tử vi dự đoán, đúng 14h trưa ngày 18/7 âm lịch, người tuổi Hợi thật sự lên như diều gặp gió. Trong thời gian này, tuổi Hợi đúng là “sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Đây chính là thời điểm để người tuổi Mùi hái trái ngọt. Cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú có số má.

Đúng 14h trưa nay (18/7 âm lịch), Thần Tài phá lệ ban phát lộc lá cho 3 con giáp, kiếm tiền bội thu, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là con giáp vô cùng có ý chí làm giàu, vì vậy khi người khác thảnh thơi thì họ đã nỗ lực kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Đúng 14h trưa ngày 18/7 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ phát tài phát lộc.

Tử vi cho biết, những người tuổi Mùi đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ để đổi đời. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống sung túc giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 14h trưa nay (18/7 âm lịch), Thần Tài phá lệ ban phát lộc lá cho 3 con giáp, kiếm tiền bội thu, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 8 ngày tới (17/8 - 24/8): Những con giáp này giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Trong 8 ngày tới (17/8 - 24/8): Những con giáp này giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại

Những con giáp giàu sang tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại trong 8 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 18/7 âm lịch tử vi tháng 7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe