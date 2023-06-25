Đúng 14h ngày 25/6: 3 con giáp phất lên nhanh chóng, nhiều tiền nhiều của, gia đạo yên ấm, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 07:25

Tử vi con giáp dự đoán, vào đúng 14h ngày 25/6 này, 3 con giáp dưới đây may mắn ngập tràn, làm ăn tấn tài tấn lộc, kinh doanh thu lời cực lớn.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì tài vận của con giáp này trước giờ đều khá tốt, đó là do người tuổi Ngọ có đường nhân duyên tốt, bản mệnh biết cách để phát triển và duy trì các mối quan hệ, nhờ thế mà vận trình công danh sự nghiệp cũng không ngừng tăng trưởng.

Người tuổi Ngọ thường có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Vào đúng 14h ngày 25/6 này, họ sẽ nằm trong danh sách con giáp phát tài phát lộc. Với sự chăm chỉ và cần mẫn trong công việc của mình, con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều thách thức, nhưng chính tài lộc sẽ đến khi mà bạn chinh phục được những thách thức đó. Nếu có ý định khởi nghiệp thì hãy kiếm một khoản tiền to rồi bắt đầu kế hoạch, tài lộc sẽ càng ngày càng nhiều, chuyển vận đại gia chẳng chút khó khăn.

Đúng 14h ngày 25/6: 3 con giáp phất lên nhanh chóng, nhiều tiền nhiều của, gia đạo yên ấm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh tính tình ấm áp, thật thà, thận trọng, các bạn luôn biết dùng sự tài trí của bản thân để giải quyết những việc mình gặp phải.

Theo tử vi học, vào đúng 14h ngày 25/6 này, người tuổi Hợi nhờ có sao tốt là "Long Đức" chiếu mệnh nên các bạn có cơ hội gặp nhiều may mắn, nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng trở nên vượng phát hơn, nhất là về mặt cơ hội kiếm tiền.

Trong thời điểm này, người tuổi Hợi có thể sẽ được đón nhận những khoản tiền bất ngờ nằm ngoài tính toán. Mặc dù không có quá nhiều dục vọng với tiền tài song nhờ công việc ngày thường biểu hiện tốt, các bạn sẽ dễ được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận, đồng thời trao thưởng.

Nếu như là người tự gây dựng sự nghiệp nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được hồi báo từ một dự án nào đó, có thể thoải mái vô tư sống dư dả trong cả tháng 7.

Đúng 14h ngày 25/6: 3 con giáp phất lên nhanh chóng, nhiều tiền nhiều của, gia đạo yên ấm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào đúng 14h ngày 25/6 này, vận khí của người tuổi Thân rất hưng phát, không chỉ có một tài vận vượng phát đem đến những cơ hội đại phát tài mà sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến vượt bậc, tạo được những đột phá lớn. Con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý mà không phải lo lắng về tài chính.

Thời gian tới, do được cát tinh soi chiếu nên mọi mơ ước của người tuổi Thân đều có thể trở thành hiện thực. Con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội thuận lợi cho công việc, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì việc thăng tiến trong sự nghiệp cùng với khoản thu nhập khủng là điều ắt xảy ra.

Tử vi nói rằng, vận may của tuổi Thân thăng hoa. Từ thời điểm này, tuổi Thân sẽ đón nhiều tin vui, nhiều sự bất ngờ trong cuộc sống. Chỉ cần bản mệnh không ngừng phấn đấu, nỗ lực thì thời gian tới sự nghiệp sẽ thăng hoa, tiền của dồi dào.

Đúng 14h ngày 25/6: 3 con giáp phất lên nhanh chóng, nhiều tiền nhiều của, gia đạo yên ấm, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 26/6 và 27/6: Tài lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 26/6 và 27/6: Tài lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 26/6 và 27/6 sẽ có 3 con giáp có cuộc sống ngày càng lên hương, đón hỷ tín liên tục, vận may ập đến ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 25/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay