Đúng 14 ngày tới, thời cơ vàng đến, 3 con giáp 'lấy lại những gì đã mất', tình - tiền đều nở rộ như hoa mùa xuân

Tâm linh - Tử vi 20/11/2021 13:00

Nếu thuộc một trong nhóm con giáp sau đây, hãy vui mừng bởi 14 ngày tới, không chỉ may mắn mà cả tài vận đều sẽ “gõ cửa nhà bạn”.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán Mùi vừa trải qua một thời gian khó khăn khi gặp trục trặc trong công việc, cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Đó cũng có thể một phần là do người tuổi Mùi vốn mang bản tính hiền lành, sống tình cảm và hay nghĩ đến người khác. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình.

Đúng 14 ngày tới, thời cơ vàng đến, 3 con giáp 'lấy lại những gì đã mất', tình - tiền đều nở rộ như hoa mùa xuân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi trong 14 ngày tới, tài vận của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Tuổi Mão

Gần đây, cuộc sống người tuổi Mão có vẻ khá “trơn tru”. Họ hẳn đang sống trong những ngày trôi qua an nhàn khi mọi chuyện cứ diễn ra đều đều và tuyệt nhiên không có một gợn sóng nào xảy ra trong cuộc đời họ. Nhưng trong 14 ngày tới, vận may của bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Công việc bất ngờ có những biến chuyển tốt, thậm chí bạn còn cảm thấy sự thăng hoa và bùng nổ trong sự nghiệp.

Đúng 14 ngày tới, thời cơ vàng đến, 3 con giáp 'lấy lại những gì đã mất', tình - tiền đều nở rộ như hoa mùa xuân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có vẻ như bạn hơi tự ti và không tin vào năng lực của mình. Bạn cần tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa. Hơn nữa, bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội, đúng thời cơ là bạn sẽ có thể “ghi dấu” những thành tích “khủng” trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Tuổi Tuất

Vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc, bạn có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Có thể tháng 11 là một tháng vất vả đối với người tuổi Tuất bởi tuy có quý nhân phù trợ thì bên cạnh bạn vẫn có những kẻ xấu muốn hãm hại. Thậm chí, con giáp này còn được dự đoán là tình hình tài chính không có gì biến chuyển.

Đúng 14 ngày tới, thời cơ vàng đến, 3 con giáp 'lấy lại những gì đã mất', tình - tiền đều nở rộ như hoa mùa xuân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ 14 ngày nữa, những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống của bạn liên tiếp có những thay đổi bất ngờ. Không chỉ vậy, công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn. Sẽ không có cách nào để bạn tránh được “cơn mưa may mắn” này. Cho dù bạn làm gì, gặp vướng mắc như thế nào, những đồng nghiệp cũng vẫn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ bạn. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ cùng tham vọng lớn của bạn, tài lộc sẽ tăng lên đáng kể.

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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