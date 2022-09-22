Đúng 13h ngày 23/9: 3 con giáp được Thần Tài điểm tô vận trình sự nghiệp, kinh doanh phát tài phát lộc, gia đạo sung túc hòa thuận

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sống tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này đứng trước nghịch cảnh luôn nỗ lực vươn lên, cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó những trung vận lại giàu sang sung túc.

Trong kinh doanh, tuổi Sửu có cơ hội lập thêm chi nhánh mới mở rộng việc kinh doanh. Hiện tại tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt mà hãy nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Từ đây, họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi tốt đẹp cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Trong khung giờ này, người tuổi Sửu có vận quý nhân hóa giải vận xui, dần dà giải quyết được những khó khăn trong công việc. Tuổi Sửu làm công ăn lương dễ bề được cấp trên trọng dụng và cân nhắc lên vị trí cao. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập tốt.

Tuổi Dần

Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này luôn tin rằng chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Những người tuổi Dần được đánh giá là có năng lực kiếm tiền, có tầm nhìn xa trông rộng và rất nhạy bén.

Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ cực kỳ thành công và may mắn, lại thêm cung tài lộc rộng mở đón phú quý vào nhà. Bắt đầu từ khung giờ này, tuổi Dần bất ngờ đón cục diện vượng vận quý nhân nên thường được người tốt giúp đỡ trong thời gian sắp . Nếu thực sự nắm bắt cơ hội này thì người tuổi Dần sẽ có được nhiều cơ hội mới, kiếm về nguồn thu nhập dồi dào.

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài vào khung giờ này nên vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu thì dòng tiền chảy về túi càng nhiều bấy nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, tuổi Thìn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn hay quy mô sản xuất của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.