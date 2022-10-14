Đúng 13h ngày 15/10: Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả, tài lộc rực rỡ.

Tuất luôn là người ngay thẳng và chân thật. Con giáp này rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Tuất rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, người tuổi Tuất sáng tạo và có tài lãnh đạo. Tử vi dự đoán, Tuất sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý. Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Công việc của người tuổi Thìn khá suôn sẻ ngay từ đầu tuần. Bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể.

Trong thời gian này, Tuất cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Tuất và người ấy có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Sự nhiệt tình, năng động của bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người. Chẳng những công việc, tình hình tài chính của bản mệnh cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong thời gian này. Bạn nên tìm thêm những nguồn hợp tác đáng tin cậy để mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong khung giờ này rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Ngọ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian trước. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, trong thời gian này, những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong lúc này có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.