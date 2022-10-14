Đúng 13h ngày 15/10: Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả, tài lộc rực rỡ.

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 13:00

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn, công danh sự nghiệp thành toại, tiền tài khởi sắc, tài lộc rực rỡ.

 

Tuổi Tuất

Tuất luôn là người ngay thẳng và chân thật. Con giáp này rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Tuất rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, người tuổi Tuất sáng tạo và có tài lãnh đạo. Tử vi dự đoán, Tuất sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý. Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào.

Đúng 13h ngày 15/10: Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả, tài lộc rực rỡ. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, Tuất cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Tuất và người ấy có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn khá suôn sẻ ngay từ đầu tuần. Bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể.

Đúng 13h ngày 15/10: Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả, tài lộc rực rỡ. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Sự nhiệt tình, năng động của bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người. Chẳng những công việc, tình hình tài chính của bản mệnh cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong thời gian này. Bạn nên tìm thêm những nguồn hợp tác đáng tin cậy để mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong khung giờ này rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Ngọ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian trước. Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Đúng 13h ngày 15/10: Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả, tài lộc rực rỡ. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, trong thời gian này, những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong lúc này có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 20h ngày 14/10: 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền

Đúng 20h ngày 14/10: 3 con giáp ăn ở thiện lương nên thu lộc dồn dập, đón vô số cơ hội kiếm tiền

Dưới đây là 3 con giáp phát tài, trúng độc đắc vào khung giờ này, bạn có may mắn nằm trong số đó?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 33 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 33 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người