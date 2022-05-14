Đúng 13h Chủ Nhật (15/5): Vận số của 3 con giáp này sẽ lên hương, tài lộc khởi sắc, công việc như ý, giàu sang phú quý, may mắn hết phần thiên hạ

Đúng 13h chủ nhật 15/5, con giáp tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sẽ nhận được những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Sửu nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.

Những người cầm tinh con Rắn rất tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Ngọ đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Ngọ sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Vào ngày 15/5, con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc vượng hóa Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Tỵ dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Tỵ cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực.

Tuổi Tý

Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có khả năng kiếm được nhiều tiền và có thể quản lý tài chính tuyệt vời, họ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc và biết chừa đường lui mỗi khi có quyết định quan trọng.

Hôm nay là ngày bạn trở nên vô cùng hấp dẫn, đi đâu cũng được người khác giới rất quý mến, muốn thoát khỏi chuyện đơn thân cũng dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ nên bớt đi đường vòng ở nơi làm việc, vận trình ngày càng khởi sắc. Được phản ánh trong cuộc sống, bạn ngày càng thất thường và tiêu tiền không biết kiềm chế, luôn mua những thứ mình thích, bất chấp giá cả, tích lũy giảm sút.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm