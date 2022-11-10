Đúng 12h30 ngày mai (11/11), 3 tuổi được Ngọc Hoàng chỉ đích danh phát lộc, phất lên giàu khủng, tiền vàng chất đống, tiêu xài thả ga vẫn không lo hết tiền

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 17:05

Đúng 12h30 ngày mai (11/11), có ba con giáp đoạt được cơ may trúng số độc đắc, một phát lên hương.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ can đảm, mạnh mẽ và có phần thực dụng. Người tuổi này giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.

Đúng 12h30 ngày mai (11/11), 3 tuổi được Ngọc Hoàng chỉ đích danh phát lộc, phất lên giàu khủng, tiền vàng chất đống, tiêu xài thả ga vẫn không lo hết tiền - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Ngọ cũng không thể dễ dàng dừng bước. Họ luôn hướng tới những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

 

Đúng 12h30 ngày mai (11/11), con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

 

Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, đúng 12h30 ngày mai (11/11), vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đúng 12h30 ngày mai (11/11), 3 tuổi được Ngọc Hoàng chỉ đích danh phát lộc, phất lên giàu khủng, tiền vàng chất đống, tiêu xài thả ga vẫn không lo hết tiền - Ảnh 2
Đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song năm Nhâm Dần là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với Mùi, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm. Chính vì vậy mà trong cuộc sống bạn luôn được những người xung quanh quý mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi lúc bản thân gặp khó khăn. 

Đúng 12h30 ngày mai (11/11), 3 tuổi được Ngọc Hoàng chỉ đích danh phát lộc, phất lên giàu khủng, tiền vàng chất đống, tiêu xài thả ga vẫn không lo hết tiền - Ảnh 3
Con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ vô cùng vượng phát khi tiền bạc về túi rủng rỉnh, đón vận khí mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp, đúng 12h30 ngày mai (11/11), con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ vô cùng vượng phát khi tiền bạc về túi rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. 

Về công việc, nếu con giáp này biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, Mùi hoàn toàn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Thời gian này, với sự giúp sức của quý nhân, người tuổi Mùi chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, chỉ cần Mùi nắm bắt được cơ hội của mình ắt việc thăng chức hay tăng lương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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