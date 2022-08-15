Đúng 12h05p trưa 17/8, top 3 con giáp này đây được trời ban thẻ nạp tài, hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết, đường tình duyên thăng hoa, công việc phất lên như diều gặp gió, lúc nào cũng may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 17:22

3 con giáp dưới đây trời sinh đã may mắn hơn người, sắp tới sẽ được hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày dự báo trưa 17/8 bản mệnh tuổi Thìn nên vui mừng vì có Chính Tài trợ vận đem lại tin vui liên quan đến chức vụ, lương thưởng, chế độ. Con giáp này cứ kiên trì với công việc mình đang làm, mặc kệ thiên hạ bàn tán thì sẽ có ngày khiến người ta phải nể sát đất.

Được Lục Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn.

 

Mặt tiền bạc nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tiền đẻ ra tiền nhờ bản mệnh biết cách làm ăn, nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu.

Đúng 12h05p trưa 17/8, top 3 con giáp này đây được trời ban thẻ nạp tài, hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết, đường tình duyên thăng hoa, công việc phất lên như diều gặp gió, lúc nào cũng may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ trưa 17/8, người tuổi Ngọ có tiền vào như nước, tin vui đến nhà. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong việc. Sự nghiệp của họ thêm hanh thông, thuận lợi.

Không những trong ngày này mà trong vài tháng tới, con giáp này có thể phát triển sự nghiệp ổn định. Những người có ý định kinh doanh thì hãy chớp lấy cơ hội để khai trương, mở hàng.

Trong vài tháng tới, người tuổi Ngọ làm công ăn lương có thể thay đổi công việc hoặc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Những thay đổi mới này sẽ khiến họ tràn đầy tự tin, tiền về đầy túi. Người tuổi này được dự đoán sẽ nhận được những thành tựu đáng ghen tị.

Đúng 12h05p trưa 17/8, top 3 con giáp này đây được trời ban thẻ nạp tài, hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết, đường tình duyên thăng hoa, công việc phất lên như diều gặp gió, lúc nào cũng may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân từ trưa 17/8 diễn ra thuận lợi. Những thành tựu thu được trong hiện tại đủ giúp người tuổi này hài lòng, vui vẻ. Tuy nhiên, các mối quan hệ xã giao thiếu hài hoà vô tình đánh mất đi của người tuổi Thân khá nhiều cơ hội phát triển.

Vận trình tình cảm đón cát lành. Người độc thân bất ngờ đón nhận tình yêu vào lúc bản thân còn chưa chuẩn bị điều gì. Những người đã lập gia đình có thêm thời gian để quây quần bên cạnh những người thân yêu.

Vận trình tài lộc trôi chảy. Với nguồn thu nhập vững vàng trong ngày, con giáp này có thể tự tin chi trả cho mọi nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên cũng cần cẩn trọng, việc sống khép kín hay xa cách cùng đều khiến người khác không dám lại gần.

Đúng 12h05p trưa 17/8, top 3 con giáp này đây được trời ban thẻ nạp tài, hầu bao rủng rỉnh, tiền tiêu mãi không hết, đường tình duyên thăng hoa, công việc phất lên như diều gặp gió, lúc nào cũng may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo

Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to

Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to

3 con giáp này đây sắp tới tiền đồ rộng mở, đường tình duyên đỏ rực bao nhiêu kiếp nạn cũng được hóa giải.

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