Đúng 12h02p trưa nay 28/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho vàng, 3 con giáp tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau nhung lụa vinh hoa, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 00:25

Đúng 12h02p trưa nay 28/10, 3 con giáp này tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa, tình tiền đỏ thắm, vận trình thăng hoa.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc nhờ Thiên Tài tụ khí. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ tưởng như không thể đòi từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bạn càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa đâu. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Tình yêu của Tuổi Thìn cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. 

Đúng 12h02p trưa nay 28/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho vàng, 3 con giáp tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau nhung lụa vinh hoa, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Tình yêu của Tuổi Thìn cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cơ hội nhận nhiều “lộc lá” trong ngày Chính Tài xuất hiện. Cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập của bản mệnh cũng hiện rõ. Mặc dù không phải là một khoản lợi nhuận kếch xù đột phá nhưng nhiều nguồn thu nhỏ cộng lại cũng giúp con giáp này không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bản thân đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Tuổi Mùi luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Con giáp này trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Đúng 12h02p trưa nay 28/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho vàng, 3 con giáp tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau nhung lụa vinh hoa, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Người tuổi Sửu có cơ hội nhận nhiều “lộc lá” trong ngày Chính Tài xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 28/10/2022 hôm nay, tam hội nâng bước tuổi Thân, để con giáp này có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ.

Sự nghiệp của con giáp này dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Tuổi Thân có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Thân. Đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Đúng 12h02p trưa nay 28/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho vàng, 3 con giáp tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, đời sau nhung lụa vinh hoa, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn

Đúng 18h08p hôm nay 27/10: 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, tài vận sung túc, cát khí vây quanh, đi đến đâu may mắn đến đó, cầu được ước thấy, tiền đồ rộng mở, đời sau sung túc viên mãn

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này phúc phần đủ đầy, cát khí vây quanh, lộc lá tràn lan, tình - tiền viên mãn, đi đến đâu may mắn đến đo.

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