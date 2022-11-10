Đúng 12h02p trưa nay (10/11), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên, 3 con giáp này lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh được tận tay trao vàng bạc, của cải dư dôi, giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 00:25

Đúng 12h02p trưa nay, 10/11, 3 con giáp này lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, tài vận sung túc, mệnh chủ được tận tay trao vàng bạc, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết ngày khá lãng mạn dành cho người tuổi Dần khi có Tam Hợp che chở, tuy nhiên những cảm xúc này có thể sớm tan biến khi đối tác của bạn làm một điều gì đó hơi sai lỗi, khiến cho mâu thuẫn của cả hai bắt đầu xuất hiện. Thế nên khi mọi thứ còn đang tốt đẹp thì hãy tận hưởng trọn vẹn chúng nhé.

Thực Thần ghé thăm hứa hẹn người tuổi Dần sẽ nhận được một số lời đề nghị hợp tác thú vị ngày hôm nay, tuy nhiên nên xem xét và đánh giá nó trước khi nhận lời, bởi vì sự vội vàng có thể không giúp bạn đưa ra được một quyết định khôn ngoan như bản thân mong muốn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Đúng 12h02p trưa nay (10/11), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên, 3 con giáp này lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh được tận tay trao vàng bạc, của cải dư dôi, giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Thực Thần ghé thăm hứa hẹn người tuổi Dần sẽ nhận được một số lời đề nghị hợp tác thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay của người tuổi Thân, Tam Hội hỗ trợ người tuổi này trong các dự định hợp tác, làm việc chung với người khác. Đôi bên có sự ăn ý và tin tưởng lẫn nhau nên hoàn thành mọi việc khá nhanh, chẳng những vậy, hiệu suất còn cao bất ngờ.

Thành quả hôm nay sẽ tạo ra bước đà vững chắc để con giáp này có thể sớm bứt phá như kế hoạch bản thân đã đặt ra. Chỉ cần giữ được sự nghiêm túc và quyết tâm thì sớm muộn gì bạn cũng chạm tay tới cái đích mà mình mong muốn.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày đào hoa nở rộ đối với người tuổi Thân. Đi đến đâu bạn cũng là tâm điểm của đám đông, khiến mọi người xung quanh phải xao xuyến. Đây là lúc thích hợp để bạn tìm ra nửa kia phù hợp với mình.

Đúng 12h02p trưa nay (10/11), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên, 3 con giáp này lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh được tận tay trao vàng bạc, của cải dư dôi, giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày đào hoa nở rộ đối với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Hợp soi đường để tuổi Tuất tìm ra lối đi thích hợp để tiến tới hạnh phúc mình hằng mong. Tình cảm thăng hoa, các mối quan hệ ngày càng gắn kết, hợp tác làm ăn thu được lợi lộc tốt, nhìn chung con giáp này không phải lo lắng về điều gì.

Ngày này bản mệnh cũng nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh đang ấp ủ. Hôm nay rất thích hợp để bạn đầu tư tài chính hoặc làm những việc liên quan tới giao dịch tiền bạc, cát khí sẵn có sẽ giúp tăng khả năng thành công.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn chú trọng việc trao đổi, tâm sự với nhau, dù là trong những chuyện nhỏ bé đi nữa. Nhờ vậy, đôi bên luôn thấu hiểu và biết cách bao dung, không bao giờ ép buộc đối phương phải nghe theo ý mình.

Đúng 12h02p trưa nay (10/11), THẦN TÀI điểm mặt gọi tên, 3 con giáp này lộc lá tràn lan, cát khí vây quanh, bản mệnh được tận tay trao vàng bạc, của cải dư dôi, giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Ngày này bản mệnh cũng nên mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng ngày mai (10/11), phú quý thăng hoa, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, số đỏ hơn người, tiền tài về như thác đổ, ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng ngày mai (10/11), phú quý thăng hoa, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, số đỏ hơn người, tiền tài về như thác đổ, ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

3 con giáp này vào đúng ngày mai 10/11, phú quý thăng hoa, nhanh chóng đổi đời, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, tiền tài nhiều như thác đổ, tình - tiền viên mãn vô biên.

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