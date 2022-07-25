Đúng 12h trưa Thứ 2 ngày 25/7: 'Phật bà tặng quà, mời gọi Cát tinh' 3 con giáp nào thu hút được nhiều của cải, quét sạch vận đen sướng hơn thiên hạ, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tận trời xanh

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 04:50

3 con giáp có sức mạnh vượt trội, đánh bại vận đen, sẽ vượt mọi xui xẻo, cuộc sống có chuyển biến tích cực.

Tuổi Tý

Trong thời gian này, chỉ cần tuổi Tý biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Bắt đầu 9h sáng trở đi, những chú chuột yêu công việc sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Tý cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ túi tiền của bạn. Có thể nói, thời điểm này, vận may của người tuổi Tý đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Tý sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Tuổi Tý phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Đúng 12h trưa Thứ 2 ngày 25/7: 'Phật bà tặng quà, mời gọi Cát tinh' 3 con giáp nào thu hút được nhiều của cải, quét sạch vận đen sướng hơn thiên hạ, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tận trời xanh - Ảnh 1
Bắt đầu 9h sáng trở đi, những chú chuột yêu công việc sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ con giáp này càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời điểm này tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Thời gian này, những người tuổi Sửu sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Vận khí của con giáp tuổi Sửu có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư dả hơn trước rất nhiều. 

 

Đây là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng nhờ có Thiên Tài hỗ trợ, đường tài lộc hanh thông hơn rất nhiều. Nếu biết nắm bắt thời cơ, những chú Trâu dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này.

Đúng 12h trưa Thứ 2 ngày 25/7: 'Phật bà tặng quà, mời gọi Cát tinh' 3 con giáp nào thu hút được nhiều của cải, quét sạch vận đen sướng hơn thiên hạ, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tận trời xanh - Ảnh 2
Thời gian này, những người tuổi Sửu sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, vận khí của con giáp tuổi Sửu có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi dự báo, vận may của tuổi Tỵ trong thời điểm này sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, tuổi Tỵ thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì bạn sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

 

Trời sinh những người tuổi Tỵ có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Tỵ có nhiều quý nhân phù trợ. Điều này giúp con giáp này luôn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời, cuộc sống tương lai cuả Tỵ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

 

Giai đoạn này sẽ mở ra những cơ hội kiếm tiền mang lại nhiều của cải. Từ 9h sáng ngày 24/7, ước mơ của những người tuổi Tỵ sẽ dần thành hiện thực, mở ra cơ hội mới trong cuộc sống, tài lộc dồi dào, hoài bão lớn trong sự nghiệp.

Đúng 12h trưa Thứ 2 ngày 25/7: 'Phật bà tặng quà, mời gọi Cát tinh' 3 con giáp nào thu hút được nhiều của cải, quét sạch vận đen sướng hơn thiên hạ, hứng trọn kim tiền, đón vận may lên tận trời xanh - Ảnh 3
Từ 9h sáng ngày 24/7, ước mơ của những người tuổi Tỵ sẽ dần thành hiện thực, mở ra cơ hội mới trong cuộc sống, tài lộc dồi dào, hoài bão lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 34 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi