Đúng 12h trưa ngày 28/10/2022: Thần Tài đưa vàng tận tay 3 con giáp may mắn, lộc đỏ như son, két sắt tràn tiền, của cải tăng mạnh

Cuối năm 2022 này, vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, vào 12h ngày 28/10 tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó, luôn cố gắng hoàn thành công việc theo cách tốt nhất có thể. Họ thường thu về thành quả tốt, được cấp trên trọng dụng.

Tử vi dự báo rằng, vào 12h ngày 28/10, tuổi Sửu đón vận may liên tiếp. Mọi chuyện đen đủi sẽ được con giáp này hóa giải dần. Sự nghiệp của họ ngày một thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng hạnh phúc. Nhìn chung, 5 năm tới chính là thời điểm "tam hỷ lâm môn" với người tuổi Sửu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 12h ngày 28/10, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

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