Đúng 12h trưa nay, có 3 con giáp ăn tết Trung thu lớn, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 09:52

Đúng 12h trưa hôm nay (10/9) có 3 con giáp hưởng lộc Tết tưng bừng, tài lộc khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội trong ngày.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết, đúng 12h trưa hôm nay (10/9) Chính Quan chiếu mệnh, hôm nay sẽ là một ngày may mắn đối với người tuổi Dần. Bạn có thể đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh.

Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ lãnh đạo cho tới đồng nghiệp xung quanh nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, đến đầu đến đũa. Đây là bàn đạp để bạn có thể tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên có sự sắp xếp để thực hiện những kế hoạch cho phù hợp.

Đúng 12h trưa nay, có 3 con giáp ăn tết Trung thu lớn, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng vận số đã tốt đẹp hơn người, họ luôn được thần tài phù trợ, thần may mắn đỡ nâng.

Tuy nhiên, chẳng có cái gì tự nhiên mà có, Thìn cũng luôn cố gắng hết sức mình trong mọi công việc. Họ phải thi triển hết tài nghệ của mình, phô diễn hết năng lực làm việc của bản thân, có thế thì mới giành được sự tín nhiệm của cấp trên, có thêm nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu tài lộc mình mong muốn.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 12h trưa hôm nay (10/9)  sự nghiệp của Thìn sẽ thăng thiên vượt trội, tiền bạc của nả cũng kéo đến ầm ấm. Bạn sẽ được thăng quan tiến chức, thậm chí có thể ngồi vào vị trí cao trước giờ bạn chưa từng nghĩ tới. 

Đúng 12h trưa nay, có 3 con giáp ăn tết Trung thu lớn, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 12h trưa hôm nay (10/9) Thiên Tài che chở cho vận trình tài lộc của người tuổi Hợi. Những người làm công ăn lương có một ngày tiền bạc đến bất ngờ. Nghề tay trái mang về khoản thu nhập tuy không quá lớn nhưng giúp ích bản mệnh khá nhiều khi chi trả cho những khoản phát sinh thường nhật.

Người kinh doanh hôm nay cũng gặt hái được nhiều vận may tài lộc, chuyện làm ăn buôn bán phát đạt, hàng hóa chạy tốt. Bản mệnh có thể xem xét đến việc mở rộng kinh doanh hay chuyển hướng làm ăn trong ngày để tranh thủ vận hưng thịnh hôm nay.

Ngày Tý Hợi Tương Hội còn mang đến không ít may mắn cho con giáp này trong công việc. Nhờ có trạng thái tinh thần tích cực, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã hội hài hòa, quý nhân tương trợ có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội tốt hiếm có.

Đúng 12h trưa nay, có 3 con giáp ăn tết Trung thu lớn, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội

Bất ngờ phát tài trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9) 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, phất thành đại gia, tiếng tăm vang dội

Tin vui trong 13 ngày sắp tới (10/9 - 22/9), 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn, tiền của dư dả, tiếng tăm đồn xa khiến ai cũng hờn ghen đỏ mắt.

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