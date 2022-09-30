Đúng 12h trưa nay 30/9: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản tăng cấp số nhân, vận trình không việc gì khó

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 01:25

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, bản mệnh như hổ mọc thêm cánh.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Không để cho các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc, người tuổi Thìn còn tận dụng được mọi cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng nếu không muốn mắc sai lầm.

Vận trình tài lộc không tệ. Con giáp này khá tự tin với khả năng kiếm tiền và tiết kiệm của mình.

Tam Hợp che chở để người Thìn gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình bằng sự thấu hiểu. Có thể từ những sai lầm trong quá khứ mà bạn biết rút kinh nghiệm để vun xới tình yêu hiện tại thêm phần nồng ấm.

Đúng 12h trưa nay 30/9: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản tăng cấp số nhân, vận trình không việc gì khó - Ảnh 1
Tam Hợp che chở để người Thìn gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn hỗ trợ cho những con giáp tuổi Mùi tự tin, không cảm thấy yếu thế so với những người xung quanh mình. Nhờ có sự chỉ dẫn của ai đó mà bạn có cơ hội thay đổi nhận thức một cách triệt để hơn, nhất là khi bạn có suy nghĩ tích cực hơn trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà không tranh cãi mà khi có việc gì sẽ thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết mọi vấn đề.

Nửa kia của tuổi Mùi là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi đối phương có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bản mệnh mà không cần bản mệnh phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có.

Đúng 12h trưa nay 30/9: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản tăng cấp số nhân, vận trình không việc gì khó - Ảnh 2
Chính Ấn hỗ trợ cho những con giáp tuổi Mùi tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. May có cát tinh chiếu mệnh nên người tuổi này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên của mình. Bằng tinh thần làm việc say mê, không biết mỏi mệt, bản mệnh có thể thu về nhiều thành tựu hơn nữa.

Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này không phải lo lắng nhiều tới việc tiền nong trong ngày nhị hợp này.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến con giáp này luôn tin tưởng tâm sự với đối phương mọi chuyện trong cuộc sống. Bản mệnh tin rằng hai vợ chồng có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn.

Đúng 12h trưa nay 30/9: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', cuối năm thăng quan tiến chức, tài khoản tăng cấp số nhân, vận trình không việc gì khó - Ảnh 3
Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

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