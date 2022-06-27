Đúng 12h trưa nay 27/6: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, phú quý vây quanh, gia đạo tràn ngập hỷ sự, tin vui tới tấp

Tuổi Mão có được sự giúp đỡ của quý nhân trở nên nhẫn nại hơn trong công việc. Con giáp này làm việc một cách từ tốn chứ không vội vàng, hấp tấp vì hiểu rõ rằng sai một li là đi một dặm nên tốt hơn cả là tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ để mọi thứ an toàn hơn.

Đường tình duyên nay thuận lợi, con giáp này có cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của mình. Một chút mâu thuẫn không khiến bản mệnh giảm đi lòng yêu thương với mọi người. Hãy chủ động đứng lên hòa giải những hiểu lầm hay khúc mắc nếu có với người thân, họ hàng.

Sự hòa nhập, bắt nhịp tiến độ công việc tốt giúp bản mệnh được đánh giá cao, cấp trên không ngại dành cho người tuổi Sửu những lời khen ngợi, động viên. Tuy vậy vẫn có những ý kiến bất đồng quan điểm, song con giáp này không cần lo lắng quá bởi không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người cả.

Tuổi Mão có được sự giúp đỡ của quý nhân trở nên nhẫn nại hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi ngày 26/6/2022, cục diện Lục Hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho con giáp này.

Lại thêm Thực Thần cập bến, hôm nay những chú Chuột còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng như vậy đấy.

Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có Tam Hợp cục trợ mệnh, áp lực công việc mà người tuổi Tị đang phải chịu sẽ được giảm nhẹ bớt phần nào. Dù vất vả đến đâu cũng hay coi như đó đồng thời là cơ hội để bạn phát huy tài năng bản thân. Nên nhớ, có cạnh tranh mới có sự phát triển, cơ hội tốt phải tự mình nỗ lực giành lấy chứ bỏ qua rồi sẽ tiếc lắm đấy.

Nhất là khi đang có Chính Quan nhập cục, những cơ hội để thể hiện năng lực bản thân đang đến ngay trước mắt con giáp này. Muốn thăng tiến thì bạn phải cho thấy thế mạnh của mình. Một khi làm được, vấn đề tài chính sẽ không còn là nỗi lo của bạn nữa.

Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên thắm sắc. Người độc thân sẽ sớm tìm người mình thương, bỏ lại sau lưng những nỗi đau quá khứ để hướng tới hạnh phúc trước mắt.

Có Tam Hợp cục trợ mệnh, áp lực công việc mà người tuổi Tị đang phải chịu sẽ được giảm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo