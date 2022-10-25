Đúng 12h trưa nay 25/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thuận, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cát khí vây quanh, tình duyên thắm đỏ

Tuổi Dậu có công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này có khả mở rộng mối quan hệ xã giao, kí kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai.

Vận trình tình duyên của bản mệnh thêm mặn nồng. Người tuổi Dậu và nửa kia có sự thấu hiểu, cảm thông và bao dung cho nhau. Tất nhiên bên cạnh ưu điểm thì ai cũng sẽ có thiếu sót, song không vì thế mà đôi bên từ bỏ tình yêu, ngược lại càng gắn bó với nhau hơn.

Có quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Vận trình tình duyên của bản mệnh thêm mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Ba ngày 25/10/2022, vận may bất ngờ đến với tuổi Tý. Con giáp này đừng nên để lỡ mất cơ hội trời cho này. Đôi khi có thể sẽ vấp phải sự hoài nghi của người khác, nhưng hãy cứ kiên định với lựa chọn của mình và cuối cùng bản mệnh sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực mình đã bỏ ra.

Cục diện Tý Sửu nhị hợp trong ngày mới hôm nay là điểm báo cho thấy đường tình duyên của con giáp này sẽ rất suôn sẻ. Giữa các cặp vợ chồng có sự cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau nên tình cảm gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc.

Có thể nói, những thành công trong thời gian này của bản mệnh đều được tích lũy từ những kinh nghiệm quý giá trong quá khứ cũng như quá trình học hỏi nghiêm túc. Nhờ vậy mà con giáp này luôn có một bản lĩnh vững vàng và rất đáng tin cậy trong mắt mọi người.

Cục diện Tý Sửu nhị hợp trong ngày mới hôm nay là điểm báo cho thấy đường tình duyên của con giáp này sẽ rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, con giáp này gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý.

Đường công danh sự nghiệp cũng khá tốt, bản mệnh đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, quyết đoán để nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. Người tuổi Mùi không do dự, xem xét quá nhiều vì sợ lỡ mất thời cơ hiếm có.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo