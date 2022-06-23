Đúng 12h trưa nay 23/6: TOP 3 con giáp vận may lũ lượt kéo đến, tài lộc ùn ùn, tiền chất như núi, phát tài phát lộc, bản mệnh mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu có

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 03:34

Tử vi dự đoán đúng 12h trưa nay 23/6, những con giáp này vận may lũ lượt kéo đến, phước lộc ùn ùn, tiền chất như núi, của cải đuề huề, mua nhà sắm xe.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón tin vui về chuyện tình cảm, hạnh phúc đong đầy. Hôm nay là một ngày thuận lợi để các cặp đôi hàn gắn những rạn nứt từ trước đó, hóa giải khúc mắc. Đối phương có lẽ cũng đang chờ đợi bạn quan tâm và làm lành trước đấy. Các bạn độc thân đã có suy nghĩ cởi mở hơn và bạn khá hào hứng trong việc gặp gỡ những đối tượng mới.

Tình hình công việc của con giáp này cũng đang tiến triển thuận lợi. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này lập kế hoạch tương lai cho bản thân, nhưng tránh việc quá ảo tưởng vào khả năng của mình mà đưa ra những mục tiêu không thiết thực.

Tuổi Mão có thể sẽ phải tự tìm hướng giải quyết cho chuyện tình cảm của mình. Mệnh chủ có quá nhiều nỗi bận tâm nên không thể chú tâm đến công việc được. Tình hình tài chính tương đối ổn định và bạn không có gì cần phải lo lắng.

Đúng 12h trưa nay 23/6: TOP 3 con giáp vận may lũ lượt kéo đến, tài lộc ùn ùn, tiền chất như núi, phát tài phát lộc, bản mệnh mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu có - Ảnh 1
Tuổi Mão đón tin vui về chuyện tình cảm, hạnh phúc đong đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được che chở nên phương diện tài chính đang có những bước cải thiện dần dần. Ngày này bạn sẽ có thêm thu nhập từ công việc chính, nhờ thế mà không còn quá lo lắng phải chi tiêu ra sao để không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, phải đi vay mượn lung tung nữa.

Công việc, đang tiến vững chắc trong sự nghiệp. Bạn nắm bắt suy nghĩ của lãnh đạo rất tốt. Bạn có thể làm mọi cách để hoàn thành tốt những điều lãnh đạo giao nên vô cùng được yêu quý và trọng dụng.

Vận trình tình duyên suôn sẻ cho bạn trong ngày hôm nay. Bản mệnh chủ động trong hơn chuyện tình cảm của mình, dù đây không phải “phong cách” thường ngày của bạn. Con giáp này hoàn toàn nắm được cơ hội để mang đến hạnh phúc cho bản thân.

Đúng 12h trưa nay 23/6: TOP 3 con giáp vận may lũ lượt kéo đến, tài lộc ùn ùn, tiền chất như núi, phát tài phát lộc, bản mệnh mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu có - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ được che chở nên phương diện tài chính đang có những bước cải thiện dần dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ được cục nâng đỡ, quý nhân dẫn đường. Chuyện hợp tác làm ăn vô cùng suôn sẻ, bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy nên kiếm về khoản lợi nhuận khả quan. Đối phương cũng có dự định hợp tác lâu dài với bạn nên tránh được những rủi ro không đáng có.

Bạn không quản ngại gian khổ để hoàn thành công việc. Tinh thần trách nhiệm cao ở người tuổi Ngọ được cấp trên đánh giá rất cao và có dự định cất nhắc để bồi dưỡng cho những vị trí cao hơn.

Tình duyên, bạn biết chủ động cùng người mình thích làm những việc giúp cả 2 thêm vui thì mối quan hệ dẫn sẽ tiến thêm một bước dài.

Đúng 12h trưa nay 23/6: TOP 3 con giáp vận may lũ lượt kéo đến, tài lộc ùn ùn, tiền chất như núi, phát tài phát lộc, bản mệnh mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu có - Ảnh 3
Hôm nay, người tuổi Ngọ được cục nâng đỡ, quý nhân dẫn đường - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi 18h08p ngày mai 23/6: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, may mắn tới tấp, lộc lá đầy nhà, bản mệnh sung túc an khang

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai 23/6, những con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự trước ngõ, lộc lá tới tấp, bản mệnh sung túc vô biên.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026