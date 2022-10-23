Đúng 12h trưa nay 23/10: Tử vi dự đoán 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vận may tìm đến, phú quý vượng tài, bản mệnh tình - tiền viên mãn, sung túc vô biên

Người tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn.

Kim Thổ tương sinh, sức khỏe của bạn đang tiến triển theo chiều hướng khá tốt trong khoảng thời gian này. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để cơ thể hồi phục lại một cách nhanh nhất.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn.

Người tuổi Thân cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của tuổi Dậu nở rộ. Với những cặp đôi đã có quá trình tìm hiểu đủ thì đây là dịp tốt để ngỏ lời, tiến hành các bước cưới hỏi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tạo lập gia đình riêng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội tăng tiến tình cảm với người mình đang để ý.

Ngoài ra hôm nay bản mệnh cũng có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Một nhắc nhở nhỏ cho người tuổi Dậu là hãy chú ý tới thái độ trong quan hệ với đồng nghiệp. Đó chính là những người góp một phần không nhỏ trong thành công của bạn nên hãy luôn cố gắng tạo dựng mối quan hệ hài hòa tốt đẹp.

Đường tình duyên của tuổi Dậu nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay, dưới sự che chở của Thiên Ấn, người tuổi Hợi dễ dàng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Năng lực của bạn được chứng minh, nhất với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do.

Với phản ứng vô cùng nhanh nhạy và linh hoạt trong cách xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh, con giáp này có thể nhận được tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Đây là bước đệm để bạn bứt phá hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào xuất hiện trước mắt bạn nhé.

Thổ sinh Kim, nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi, thời điểm này hãy cùng nhau thảo luận về tương lai của cả hai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình ra thì sớm muộn cũng sẽ tìm được cho mình một nửa phù hợp.

Thổ sinh Kim, nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo