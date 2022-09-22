Đúng 12h trưa nay 22/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, tình duyên thắm sắc, làm gì cũng suôn sẻ như ý, bản mệnh ngập tràn viên mãn vô biên

Người tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của Thiên Ấn bởi cát thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mặt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn.

Thủy – Kim tương sinh, người tuổi này rất vượng đào hoa trong hôm nay. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Hôm nay Chính Quan ở bên che chở cho người tuổi Thân nên bạn gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn.

Thủy – Kim tương sinh, người tuổi này rất vượng đào hoa trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp. Người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong quá trình đi tìm công việc mới nhờ việc gây ấn tượng tốt bởi tính cách nhanh nhẹn, sáng dạ. Đa tài là tốt nhưng nên tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình thì mới ghi được dấu ấn mạnh mẽ.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều nhận được một khoản dư dôi trong ngày hôm nay.

Vận tình cảm gặp Thiên Tài Thất Sát. Người tuổi Dậu hành xử quang minh lỗi lạc, phóng khoáng, ít để ý đến tiểu tiết. Trong con mắt người đối diện bạn luôn nở một nụ cười lạc quan.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi Hợi rạch ròi giữa công việc và tình cảm, tuyệt nhiên không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng quỹ đạo mong muốn giúp những người này an tâm phần nào.

Vận trình tài lộc sáng rõ. Các hạng mục đầu tư đến bây giờ mới phát huy tốt hiệu quả và mang lại cho bản mệnh những khoản thu rõ ràng.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo