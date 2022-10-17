Đúng 12h trưa nay 17/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, như ý cát tường, bản mệnh cầu được ước thấy, rộng đường công danh, gia đạo tin vui ồ ạt

Vận trình tình cảm đón đầu hạnh phúc. Tuổi Dần dù có bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ thì cũng không quên dành thời gian cho người bạn đời của mình. Sự chân thành chính là chìa khoá giúp tình yêu duy trì được lâu.

Mộc sinh Hỏa, người tuổi này có thể tìm sự an ủi bằng việc tham gia những buổi tụ họp của bạn bè. Trò chuyện vui vẻ sẽ giúp bản mệnh tạm thời quên đi những chuyện phiền não và có khí thế hơn khi quay trở lại với công việc

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Vận may lớn giúp người tuổi Dần có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì bên cạnh luôn có quý nhân nâng đỡ. Tính cách hoà đồng, hay giúp đỡ người đem lại cho con giáp này khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Mộc sinh Hỏa, người tuổi này có thể tìm sự an ủi bằng việc tham gia những buổi tụ họp của bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ 2 của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Ngũ hành tương sinh, bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Gia đạo an hòa, bạn và người ấy tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Gia đình êm ấm là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Ngũ hành tương sinh, bạn được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có những thay đổi tương đối tích cực. Thay vì thái độ chống đối như trước đây bạn hãy vui vẻ đón nhận, bạn sẽ học được nhiều điều khi tập thích nghi với điều mới mẻ. Bởi vốn dĩ không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ và được như mong muốn của bản thân mình.

Tình cảm: Về phương diện tình cảm, những người tuổi tuổi Thìn đang ế sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Đó là khi bạn chấp nhận tình cảm của ai đó đang thầm thương bạn. Cả hai sẽ được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào nhất của tình yêu.Ngược lại, những ai yêu cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa, chia sẻ với nhau để đối phương cảm giác được quan tâm và yêu thương hơn nữa nhé.

Tuổi Thìn có những thay đổi tương đối tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo