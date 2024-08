Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 7/8/2024, 3 con giáp bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư 7/8/2024, công việc của tuổi Thân khá êm đềm, những bản mệnh làm kinh doanh, tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn của bản mệnh đã bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.