Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 3/1/2024, 3 con giáp vàng bạc đeo đầy tay, phú quý phủ khắp người, cuộc sống phát tài rực rỡ

Có Thực Thần trợ lực nên tiền bạc của tuổi Ngọ không hề tệ. Ăn ở hiền lành, sống biết điều nên thi thoảng bạn cũng được người khác cho lộc. Nhiều người may mắn gặp được khách hàng tiềm năng và có lộc buôn bán nên thu về không ít tiền từ việc kinh doanh riêng.

Dù thời gian này có nhiều trục trặc trong nhiều tình cảm, nhưng có một lời khuyên cho Ngọ đó là càng bơ đi chuyện không vui bạn càng mệt, hãy thẳng thắn đối diện với nó. Gia đình nào có con nhỏ thì nên bớt thời gian cho công việc để chú ý đến sức khỏe của trẻ nhiều hơn, thời tiết ẩm ương này trẻ rất dễ ốm đau.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 1 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 1 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày mới có được nguồn năng lượng may mắn từ Thần tài. Sự giàu có của bạn sẽ tăng vọt, sự thăng hoa trong công việc cũng có bước phát triển mới. Và đương nhiên không thể thiếu được niềm vui trong đời sống tình cảm của bạn.

Ngày mới, vận may tài chính của bạn được cải thiện đáng kể. Trong thời gian này, không chỉ cơ thể của bạn cảm thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn mà tâm trí cũng được mở rộng, thanh thản hơn nhiều. Nhìn chung các vấn đề khúc mắc trước đó của người tuổi Hợi sẽ được giải quyết.

Những cố gắng của bạn trong thời điểm này sẽ được ghi nhận và thành tích bạn mang lại sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu bạn đang tham gia vào công việc kinh doanh, số lượng đơn hàng dịp cuối năm này sẽ được tăng lên đáng kể và lợi nhuận cũng theo đó tăng cao. Đối với những người tuổi Hợi tự kinh doanh và theo ngành quản lý kinh doanh, bạn cũng cần đưa ra các phương án cụ thể và chu đáo hơn để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất có thể.

Đời sống tinh thần của tuổi Hợi cũng có điểm mới. Có người duy trì mối quan hệ phức tạp, có người thì nhận thấy một số vấn đề phát sinh, nhưng về cơ bản sẽ không phải chia cắt hay kết thúc. Tóm lại, trong thời gian này, vận may tài chính, sự nghiệp và tình cảm của bạn sẽ được cải thiện nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.