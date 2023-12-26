Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 27/12/2023: 3 con giáp đón giàu có vào cửa, tiền tài đủ đầy, phú quý bất ngờ, thăng hoa rực rỡ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 27/12/2023, tuổi Mão sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề, bản mệnh có thể phải chịu thiệt hại kha khá cả về tiền bạc lẫn tinh thần.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão cũng không mấy suôn sẻ. Các cặp đôi vì bất đồng quan điểm mà liên tiếp nảy sinh xung đột. Cả hai vì cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn hẳn. Người độc thân buồn phiền vì tình cảm trao đi mà không được đáp lại.

Đây cũng không phải là thời điểm tốt cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh, việc đẩy mạnh hay mở rộng quy mô lúc này không phải lựa chọn sáng suốt. Thời điểm này bản mệnh tốt nhất nên đề cao tính an toàn, hạn chế những hoạt động mang tính mạo hiểm cho dù lợi nhuận hứa hẹn có cao đến đâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nổi tiếng với tính cách dũng cảm và ưa thích phiêu lưu, từ 27/12, những người sinh dưới bản mệnh này sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc và đam mê.

Trong giai đoạn này, những người tuổi Dần có thể gặp một số người hoặc sự vật mới lạ, điều này sẽ khiến họ cảm nhận được sự đa dạng của cuộc sống. Với những người đang độc thân, con giáp này có thể gặp được người khiến trái tim họ rung động trong một hoạt động mạo hiểm. Còn với những người tuổi Dần đã có người thương, thông qua một số hoạt động mới lạ và thú vị, cuộc sống của họ sẽ sống động và nhiều màu sắc hơn.

Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Dần có thể thử một số hoạt động mạo hiểm và thú vị như phiêu lưu ngoài trời, du lịch mạo hiểm hoặc một chuyến đi lãng mạn, độc đáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận trình tổng thể đang trên đà tăng tiến, làm tiếp các bước một cách kiên định, đừng nản lòng.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, tỏ tình chưa có kết quả ngay.

Công việc: Công việc hôm nay đang trên đà phát triển, nên đừng nói những lời vô nghĩa trong các cuộc họp.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, hãy lên kế hoạch hợp lý để giải quyết áp lực kinh tế.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, không thể ỷ lại vào thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.