Đúng 12h trưa mai, Chủ nhật ngày 31/7: 3 con giáp Thần tài 'mở rương vàng', tha hồ hốt của, cầu lộc có lộc, cầu an có an, có được cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 06:20

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây làm ăn phát tài, tài lộc viên mãn, tiền vào như nước, nhận được lộc từ Thần Tài nên công việc ngày càng xuôi thuận, cầu được ước thấy.

Tuổi Thìn

Đúng 12h trưa ngày mai (31/7), tài vận của con giáp tuổi Thìn bắt đầu khởi sắc. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. 

Được quý nhân phù trợ, Thần Tài để mắt, người tuổi Thìn là một trong những con giáp có túi tiền rủng rẻng nhất trong thời điểm này. Con giáp tuổi Thìn được Quan Thế  ban lộc, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Trong công việc, người tuổi Thìn đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp nể phục. Không chỉ giỏi kiếm tiền, người tuổi Thìn cũng nên xem xét đầu tư, quản lý tài chính để có được một khoản tiết kiệm cho sau này.

Đúng 12h trưa mai, Chủ nhật ngày 31/7: 3 con giáp Thần tài 'mở rương vàng', tha hồ hốt của, cầu lộc có lộc, cầu an có an, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Được quý nhân phù trợ, Thần Tài để mắt, người tuổi Thìn là một trong những con giáp có túi tiền rủng rẻng nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc. Theo tử vi, ngày 31/7 là thời điểm tốt để những người tuổi Heo đầu tư hay bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ. Lộc tiền tài sẽ đến với con giáp này một cách bất ngờ.

Những nỗ lực của người tuổi Hợi sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng trong thời gian này. Trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Đường tài lộc vượng, tuổi Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Công việc của họ tiến triển thuận lợi, con giáp này có thể đạt được thành tích xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, khen thưởng.

Đúng 12h trưa mai, Chủ nhật ngày 31/7: 3 con giáp Thần tài 'mở rương vàng', tha hồ hốt của, cầu lộc có lộc, cầu an có an, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai có nói, vào 6h sáng, tuổi Tỵ là cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người. Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp may mắn tuổi Tỵ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Tỵ sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn.

Cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ sẽ sang một trang mới. Con giáp này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Từ giờ thời điểm này, con đường tài lộc của người tuổi Tỵ hanh thông hơn hẳn. Người tuổi này cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, may mắn cứ thể gõ cửa.

Đúng 12h trưa mai, Chủ nhật ngày 31/7: 3 con giáp Thần tài 'mở rương vàng', tha hồ hốt của, cầu lộc có lộc, cầu an có an, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Tử vi ngày mai có nói, vào 6h sáng, tuổi Tỵ là cái tên nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 5 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn