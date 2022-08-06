Đúng 12h trưa mai 7/8: TOP 3 con giáp THẦN TÀI bợ gót, tài lộc phủ phê, của cải chật ních nhà, giàu nứt đố đổ vách, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 7/8/2022 ngày mai, tuổi Thân tuy trải qua nhiều chuyện khó khăn bất ngờ nảy sinh nhưng không hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh xử lý vấn đề, nhờ thế mà vượt qua nhiều thử thách chông gai và khẳng định vị thế của mình trong công việc.

Chuyện tình duyên của người tuổi Thân gặp Thiên Tài Tinh. Tình cảm lứa đôi tiến triển nhanh chóng, bản mệnh và đối phương cảm nhận đối phương thực sự là người mình đang tìm kiếm, thậm chí có thể tính chuyện cưới xin.

Con giáp này còn được cát thần chỉ đường dẫn lối cho gặp rất nhiều điều may mắn. Bản mệnh có được đào hoa vượng sắc, một tình yêu như ý, hạnh phúc luôn đong đầy, gia đạo êm ấm và thuận hòa.

Chuyện tình duyên của người tuổi Thân gặp Thiên Tài Tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 7/8/2022 ngày mai, tuổi Dậu đón nhiều niềm vui. Tinh thần làm việc lên cao, bản mệnh không ngần ngại khó khăn mà luôn hết lòng với nhiệm vụ, luôn đảm bảo công việc đạt mức tốt nhất có thể và nhận được nhiều sự tán thưởng.

Trong việc kiếm tiền người tuổi Dậu có lòng cầu tiến, là người luôn vươn lên tìm đến cái tốt. Hành Kim cũng đem về khao khát kiếm tiền, bản thân lại tự tin không cam chịu cuộc sống bình phàm nên cơ hội giàu có sẽ tới.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng rất tốt đẹp. Nhiều cơ hội mở ra, con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ưng ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ tiến triển rất nhanh.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai tuổi Tị có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán.

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi.

Tuổi Tỵ được nửa kia yêu thương và chăm sóc rất nhiều. Bản mệnh đừng chỉ mải mê đón nhận mà hãy cho đi nữa. Người độc thân chớ vội buồn khi tình yêu chưa đến, hãy cứ sống, tìm niềm vui riêng, làm những việc theo cách mình muốn và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo