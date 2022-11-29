Đúng 12h trưa mai (30/11/2022), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, hưởng trọn phước lành PHẬT BÀ ban, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đại gia gọi tên, giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 06:28

TOP 3 con giáp này đúng 12h trưa mai 30/11 không làm cũng có ăn, hưởng trọn phước lành phật bà ban, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, đại gia điểm mặt gọi tên, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Sửu

Ngày giữa tuần thật là suôn sẻ đối với tuổi Sửu. Công việc thuận lợi, bản mệnh nhận được đánh giá cao và những lời khen ngợi từ sếp. Tài lộc đặc biệt vượng phát, cứ như trên trời rơi xuống. 

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân vô cùng hòa hợp. Con giáp này luôn cố gắng để thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của nửa kia, nhờ thế mà đôi bên dễ dàng dung hòa với nhau. Nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, tuổi Sửu có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.

Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bản mệnh sẽ thấy tình cảm gia đình mình càng thêm phần khăng khít, gắn bó. Về phương diện tài lộc, ngân sách của bạn thời gian này không phải quá tốt cho nên con giáp này đừng để tiền bạc hao hụt vì những việc không đáng có nhé, chi tiêu gì cũng cần lên kế hoạch hợp lý.

Đúng 12h trưa mai (30/11/2022), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, hưởng trọn phước lành PHẬT BÀ ban, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đại gia gọi tên, giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Ngày giữa tuần thật là suôn sẻ đối với tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc có kết quả tốt, tuổi Dần nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự tin tưởng của lãnh đạo. Ngày này, bản mệnh còn có khả năng được đề bạt lên vị trí cao hơn. Thêm nữa, ngày này, tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên mọi việc làm ăn sẽ đều suôn sẻ vô cùng.

Thiên Tài xuất hiện, nếu người tuổi này đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, bạn sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày mai. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp các cặp đôi đang yêu có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội. Đừng lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Dù bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mình mong nhớ.

Đúng 12h trưa mai (30/11/2022), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, hưởng trọn phước lành PHẬT BÀ ban, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đại gia gọi tên, giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Công việc có kết quả tốt, tuổi Dần nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự tin tưởng của lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có ngày mới nhận được nhiều thu hoạch. Có vẻ như những công sức mà bạn bỏ ra suốt thời gian qua không hề uổng phí. Giờ là thời điểm bản mệnh nhận được những thứ xứng đáng thuộc về mình.

Nếu là người theo nghiệp kinh doanh, khoản lợi nhuận thu về trong ngày mai càng khiến bạn thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Các khoản đầu tư tưởng chừng như bế tắc nhưng nay đang có một dấu hiệu dần dần khởi sắc, chứng tỏ những quyết định trước đây của bạn là hoàn toàn chính xác.

Thổ sinh xuất cho Kim mang đến một ngày vượng nhân duyên cho tuổi Thân. Người còn cô đơn, lẻ bóng sẽ có cơ hội để gặp gỡ thêm với người khác phái qua những buổi tiệc sum vầy cùng bạn bè hoặc mai mối của người thân. Nếu cảm thấy tương hợp trong tính cách, đôi bên có thể tính tới chuyện đi xa hơn.

Đúng 12h trưa mai (30/11/2022), TOP 3 con giáp không làm cũng có ăn, hưởng trọn phước lành PHẬT BÀ ban, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đại gia gọi tên, giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Tuổi Thân có ngày mới nhận được nhiều thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai 28/11, 3 con giáp này được cảnh báo giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt, gia đạo có chuyện không mấy vui vẻ.

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