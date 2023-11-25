Đúng 12h trưa mai (26/11/2023), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát tài, số mệnh nở hoa, ăn lộc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 15:22

Theo tử vi, đúng 12h trưa mai (26/11/2023) xuất hiện 3 con giáp vượng phát, may mắn hơn người, tài chính nườm nượp đổ về.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý xứng đáng là con giáp đầu tiên được nhắc đến bởi theo tử vi dự đoán, đúng 12h trưa mai (26/11/2023), tuổi Tý được mệnh danh là con cưng của Thần Tài, của nả từ đó mà trôi tuột về kho. Cùng với đó là được Thiên Tài chiếu mệnh nên lại càng vượng phát, gặt hái được nhiều thành tích cao trong công việc, mọi rắc rối vào tay bạn đều trở nên dễ dàng mà bạn nhận về tay một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. 

Đây là món quà khích lệ tinh thần để bản thân không ngừng cố gắng, không chỉ dừng lại ở sự nghiệp mà tài lộc cũng nhanh chóng đơm hoa kết trái, phát tài nhanh chóng. Thời điểm này nếu biết tận dụng đầu tư thì cuối năm nay con giáp Tý sẽ trở thành một trong những con giáp giàu có nhất, chớ nên tiêu hoang phung phí kẻo cháy túi. 

Đúng 12h trưa mai (26/11/2023), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát tài, số mệnh nở hoa, ăn lộc sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cũng không kém phần may mắn vào đúng 12h trưa mai (26/11/2023) bởi được Chính Ấn và Thiên Quan bảo hộ, chiếu mệnh đẩy mạnh tích cực, hăng hái hơn khi bắt tay vào làm việc. Bất cứ là việc lớn hay việc nhỏ bạn cũng hoan nghênh đón nhận, giải quyết tường tận nên chẳng khó khăn nào có thể cản được bạn bước đi. 

Thậm chí trong những ngày này bạn tự thấy mình kiên cường hơn bao giờ hết khi đi qua mọi khó khăn, mọi nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay bản thân chưa từng vượt qua được mà nhận về khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Những người làm kinh doanh gặt hái được "bão đơn", thậm chí là nguồn hàng trong kho không đủ để bạn trả khách. Đây đúng là thời điểm phát tài mạnh mẽ nhất.

Đúng 12h trưa mai (26/11/2023), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát tài, số mệnh nở hoa, ăn lộc sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đúng 12h trưa mai (26/11/2023), tuổi Mùi vươn lên sau bão tố để trở thành con giáp đại phát. Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp này nên việc họ gặt hái được thành công là hiển nhiên. Tiếp tục chúc mừng tuổi Mùi vì sự nghiệp phát triển rõ rệt, bạn gần như chinh phục được mục tiêu bản thân đề ra trước đó. Lại cộng thêm tính tình xởi lởi, vui vẻ, hoạt bát mà bạn đón nhận được sự yêu mến, đồng lòng từ đồng nghiệp, cấp trên tín nhiệm. 

Nhất là với những người làm ăn kinh doanh, vượng phát gặp Thiên Tài lại càng bùng nổ doanh số cấp tốc, dịch vụ cũng như sản phẩm của bạn được khách hàng quan tâm, đặt hàng nhiều chưa từng có. Bạn hoàn toàn có thể tiến hành mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn này, số tiền thu về tay sẽ khiến bạn giải quyết triệt để sự nợ nần trước đó. 

Đúng 12h trưa mai (26/11/2023), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 tuổi đại phát tài, số mệnh nở hoa, ăn lộc sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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