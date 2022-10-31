Đúng 12h trưa mai 1/11: Đầu tháng mới, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của tuổi Tý là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân tìm được người ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè. Người đã kết hôn có cuộc sống vợ chồng viên mãn nhờ sự vun vén tình cảm của cả hai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Việc phát huy triệt để khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay giúp con giáp này có được nguồn thu nhập vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Ngày này các mối quan hệ trong gia đình có sự thay đổi tích cực, bạn và mọi người đã trở nên gắn bó hơn. Thực ra những hiểu lầm sẽ được xóa bỏ bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng, vì thế đừng ngại trò chuyện với mọi người nghĩ.

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc nhờ Thiên Tài tụ khí. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ tưởng như không thể đòi từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bạn càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa đâu. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở Thìn nên quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân hơn trong ngày mới này. Có nhiều xung khắc giữa các cặp vợ chồng, nhưng đôi bên lại không chịu nói thẳng với nhau càng đẩy mâu thuẫn, hiểu lầm lên tới đỉnh điểm, khó có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở Thìn nên quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân hơn trong ngày mới này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo