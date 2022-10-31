Đúng 12h trưa mai 1/11: Đầu tháng mới, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 16:40

Đúng 12h trưa mai 1/11, 3 con giáp này may mắn đủ đường, bản mệnh sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, mệnh chủ đứng trên đỉnh vinh quang.

Tuổi Tý

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của tuổi Tý là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Việc phát huy triệt để khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay giúp con giáp này có được nguồn thu nhập vượt ngoài mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân tìm được người ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè. Người đã kết hôn có cuộc sống vợ chồng viên mãn nhờ sự vun vén tình cảm của cả hai.

Đúng 12h trưa mai 1/11: Đầu tháng mới, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Vận trình tài lộc trên đà tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Ngày này các mối quan hệ trong gia đình có sự thay đổi tích cực, bạn và mọi người đã trở nên gắn bó hơn. Thực ra những hiểu lầm sẽ được xóa bỏ bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng, vì thế đừng ngại trò chuyện với mọi người nghĩ.

Đúng 12h trưa mai 1/11: Đầu tháng mới, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc nhờ Thiên Tài tụ khí. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ tưởng như không thể đòi từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bạn càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa đâu. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở Thìn nên quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân hơn trong ngày mới này. Có nhiều xung khắc giữa các cặp vợ chồng, nhưng đôi bên lại không chịu nói thẳng với nhau càng đẩy mâu thuẫn, hiểu lầm lên tới đỉnh điểm, khó có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Đúng 12h trưa mai 1/11: Đầu tháng mới, 3 con giáp này có điềm báo may mắn, sung sướng như tiên, vận trình đỏ thắm, công danh thành toại, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở Thìn nên quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân hơn trong ngày mới này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 30/10, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình tiền lao dốc, gia đạo có chuyện buồn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 57 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng