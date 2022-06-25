Đúng 12h trưa hôm nay 25/6: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, xui rủi tránh xa, may mắn bùng nổ, phước lộc vô biên, tiền chất đầy két, vạn sự hanh thông, tình cảm gắn kết

Xem tử vi ngày 25/6/2022 thứ Bảy, người tuổi Sửu được quý nhân Lục hợp nâng đỡ, vận trình nhờ thế mà có nhiều điều khởi sắc hơn. Đời sống tình cảm của con giáp này càng ngày càng phong phú hơn, người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Các cặp vợ chồng không còn tranh cãi và mâu thuẫn thường xuyên nữa, thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Đôi bên thấu hiểu nên chuyện cũ bỏ qua, cùng nhau nắm tay chung bước, hướng tới tương lai hạnh phúc hơn.

Về phương diện sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Sửu được quý nhân Lục hợp nâng đỡ, vận trình nhờ thế mà có nhiều điều khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Thìn Tý bán hợp, người tuổi Thìn nhờ thế mà cũng được hưởng nhiều cát khí. Đường tình duyên có phần thuận lợi hơn, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến mới, tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước.

Về phương diện sức khỏe, bản mệnh nên thực hiện những bài tập nhẹ nhàng xen kẽ giờ làm việc. Ngoài ra hôm nay là ngày không trị bệnh ở bụng. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này.

Người độc thân hãy mở lòng hơn nữa, đừng để những chuyện không vui trước kia khiến cho bản thân tuyệt vọng, nhìn đời bằng con mắt tiêu cực. Vẫn còn nhiều người tốt trên đời này, cũng luôn có tình yêu dành cho bạn, chỉ là bạn chưa gặp được mà thôi.

Hôm nay Thìn Tý bán hợp, người tuổi Thìn nhờ thế mà cũng được hưởng nhiều cát khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi Tý tương hội, người tuổi Hợi cuối tuần này có lẽ sẽ được người ấy quan tâm và chăm sóc rất nhiều, những người xung quanh cũng không khỏi ghen tị vì những yêu thương mà bản mệnh nhận được, bởi đâu phải ai cũng may mắn tìm được người yêu mình đến thế.

Thêm vào đó, Thiên Tài nhập cục và mang tới vận may tài lộc cho con giáp này, tạo nên 1 ngày cuối tuần thực sự rực rỡ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập, song phải bớt chút thời gian cá nhân để hoàn thành chứ không được rảnh rang như trước.

Người làm kinh doanh đơn hàng tới tấp, được khách hàng tin tưởng và đặt hàng với số lượng lớn, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Nếu có kế hoạch mở rộng đầu tư hay kinh doanh thì có thể lợi dụng cát khí hôm nay để thực hiện điều đó.

Thiên Tài nhập cục và mang tới vận may tài lộc cho con giáp này, tạo nên 1 ngày cuối tuần thực sự rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo