Đúng 12h ngày thứ 3 (22/03), LỤC HỢP chi phối, các con giáp sau được THẦN TÀI "dúi tiền vào tay", SỰ NGHIỆP vượng phát bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 06:40

Các con giáp sau đúng 12h thứ 3 (22/03) chuẩn bị nhận lộc trời ban, công danh tiền tài viên mãn.

Tuổi Tý

Đúng 12h ngày thứ 3 (22/03), LỤC HỢP chi phối, các con giáp sau được THẦN TÀI 'dúi tiền vào tay', SỰ NGHIỆP vượng phát bất ngờ - Ảnh 1

Cơ hội làm ăn giúp tuổi Tý có thêm nguồn tài lộc. Ảnh minh họa

Theo tử vi đúng 12h thứ 3 (22/03) của 12 con giáp, Chính Quan soi chiếu, đây là một ngày thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức với người tuổi Tý. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khẳng định giá trị bản thân mình.

Vào thứ 3, tài vận sẽ rất mạnh, cộng với đầu óc phi thường của tuổi Tý, họ không thiếu cơ hội làm ăn, kinh doanh. Và họ sẽ bắt đầu con đường kiếm tiền của riêng mình, làm việc chăm chỉ hầu hết thời gian, kiếm được nhiều tiền và từng bước hướng tới cuộc sống mà họ mong muốn.

Tuổi Hợi

Đúng 12h ngày thứ 3 (22/03), LỤC HỢP chi phối, các con giáp sau được THẦN TÀI 'dúi tiền vào tay', SỰ NGHIỆP vượng phát bất ngờ - Ảnh 2

Vận may ập đến với tuổi Hợi đúng 12h thứ 3 này. Ảnh minh họa

Đúng 12h thứ 3 (22/03), tài lộc của người tuổi Hợi sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Họ được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, họ được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

Mặt khác, họ không ngừng chuẩn bị và điều chỉnh trạng thái của mình. Bên cạnh đó, họ sẵn sàng chịu đựng. Sau rất nhiều nỗ lực làm việc, họ chắc chắn sẽ có thể kiếm được một tài sản gia đình béo bở và sống một cuộc sống mà ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn vào ngày này. Con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn nhanh chóng qua đi.

Về mặt tài lộc sẽ có nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Mão nhanh nhạy với thời cuộc nên việc kiếm tiền không phải là điều quá khó khăn. Tất nhiên, vẫn có thể có những chuyện vặt xen ngang khiến con giáp này trở nên mất tập trung. Khi đó, Mão nên nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước để làm động lực cố gắng nhiều hơn.

Thời điểm này, cát khí tạo cơ hội giúp Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Con giáp này nên nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Nhờ được quý nhân che chở nên Mão dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành nên cũng không cần phải quá lo lắng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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